Неожиданные причины кариеса и угрозы, которые он несет

Кариес – это заболевание зуба, при котором возникает повреждение эмали. У подавляющего большинства людей возникает это заболевание.

95-98 % взрослых имеют запломбированные зубы. Статистические данные показывают, что в экваториальных регионах кариес менее распространен.

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Какие последствия может иметь кариес?

Боль, гиперчувствительность зубов и осложнения (вплоть до угрозы жизни);

Потеря зубов, нарушение лицевого скелета, запах изо рта;

Усложнение самих процедур лечения зубов и обезболивания, расходы на лечение кариеса и его осложнений;

Лечение детей – отдельная проблема, ведь зубная боль может влиять даже на когнитивные способности и развитие.



Кариес может вызвать потерю зуба

Почему возникает кариес?

Дело в том, что к кариесу приводит индивидуальная комбинация факторов риска:

плохая гигиена: некачественная чистка, скученность зубов, наличие конструкций в полости рта – брекеты, протезы; простые углеводы, которые бактерии ферментируют в кислоты (частые перекусы, сладкие напитки, для детей – кормление ночью); "подкисление" слюны (заброс кислоты из желудка при ГЭРБ или частой рвоты); малое количество слюны (прием лекарств, некоторые заболевания, преклонный возраст, облучение области головы и шеи и / или химиотерапия, привычка мало пить, дыхание ртом); дефекты эмали зубов из-за флюороза или связанные с генетическими причинами, бруксизм.

Что делать?

регулярный обзор стоматолога (1-2 раза в год);

качественная гигиена (щетка, зубные нити, профессиональная);

герметизация фиссур;

гигиена питания;

использование паст, ополаскивателей с фтором (обсудите с врачом признаки флюороза). Есть исследования об эффективности фосфатов кальция (например, гидроксиапатита, которые не имеют побочных свойств фторидов), но они пока не включены в рекомендации;

фторирование воды: помните, что водопроводную воду в большинстве случаев фторируют, а бутылочную – нет. В некоторых странах врачи даже рекомендуют детям не выплевывать пасту после чистки, так дети не пьют водопроводную воду

использование жевательной резинки с ксилитом после еды;

лечение заболеваний / состояний, влияющих на рн слюны или ее количество.

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