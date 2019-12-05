Неожиданные причины кариеса и угрозы, которые он несет
Кариес – это заболевание зуба, при котором возникает повреждение эмали. У подавляющего большинства людей возникает это заболевание.
95-98 % взрослых имеют запломбированные зубы. Статистические данные показывают, что в экваториальных регионах кариес менее распространен.
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Какие последствия может иметь кариес?
- Боль, гиперчувствительность зубов и осложнения (вплоть до угрозы жизни);
- Потеря зубов, нарушение лицевого скелета, запах изо рта;
- Усложнение самих процедур лечения зубов и обезболивания, расходы на лечение кариеса и его осложнений;
- Лечение детей – отдельная проблема, ведь зубная боль может влиять даже на когнитивные способности и развитие.
Кариес может вызвать потерю зуба
Почему возникает кариес?
Дело в том, что к кариесу приводит индивидуальная комбинация факторов риска:
- плохая гигиена: некачественная чистка, скученность зубов, наличие конструкций в полости рта – брекеты, протезы;
- простые углеводы, которые бактерии ферментируют в кислоты (частые перекусы, сладкие напитки, для детей – кормление ночью);
- "подкисление" слюны (заброс кислоты из желудка при ГЭРБ или частой рвоты);
- малое количество слюны (прием лекарств, некоторые заболевания, преклонный возраст, облучение области головы и шеи и / или химиотерапия, привычка мало пить, дыхание ртом);
- дефекты эмали зубов из-за флюороза или связанные с генетическими причинами, бруксизм.
Что делать?
- регулярный обзор стоматолога (1-2 раза в год);
- качественная гигиена (щетка, зубные нити, профессиональная);
- герметизация фиссур;
- гигиена питания;
- использование паст, ополаскивателей с фтором (обсудите с врачом признаки флюороза). Есть исследования об эффективности фосфатов кальция (например, гидроксиапатита, которые не имеют побочных свойств фторидов), но они пока не включены в рекомендации;
- фторирование воды: помните, что водопроводную воду в большинстве случаев фторируют, а бутылочную – нет. В некоторых странах врачи даже рекомендуют детям не выплевывать пасту после чистки, так дети не пьют водопроводную воду
- использование жевательной резинки с ксилитом после еды;
- лечение заболеваний / состояний, влияющих на рн слюны или ее количество.
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