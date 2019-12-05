Неожиданные причины кариеса и угрозы, которые он несет

8 Читати новину українською
Кариес: профилактика, лечение, осложение / unsplash.com

Кариес – это заболевание зуба, при котором возникает повреждение эмали. У подавляющего большинства людей возникает это заболевание.

95-98 % взрослых имеют запломбированные зубы. Статистические данные показывают, что в экваториальных регионах кариес менее распространен.

Также на тему: Как уберечь зубы от кариеса: полезные привычки

Какие последствия может иметь кариес?

  • Боль, гиперчувствительность зубов и осложнения (вплоть до угрозы жизни);
  • Потеря зубов, нарушение лицевого скелета, запах изо рта;
  • Усложнение самих процедур лечения зубов и обезболивания, расходы на лечение кариеса и его осложнений;
  • Лечение детей – отдельная проблема, ведь зубная боль может влиять даже на когнитивные способности и развитие.

Карієс може викликати втрату зуба
Кариес может вызвать потерю зуба

Почему возникает кариес?

Дело в том, что к кариесу приводит индивидуальная комбинация факторов риска:

  1. плохая гигиена: некачественная чистка, скученность зубов, наличие конструкций в полости рта – брекеты, протезы;
  2. простые углеводы, которые бактерии ферментируют в кислоты (частые перекусы, сладкие напитки, для детей – кормление ночью);
  3. "подкисление" слюны (заброс кислоты из желудка при ГЭРБ или частой рвоты);
  4. малое количество слюны (прием лекарств, некоторые заболевания, преклонный возраст, облучение области головы и шеи и / или химиотерапия, привычка мало пить, дыхание ртом);
  5. дефекты эмали зубов из-за флюороза или связанные с генетическими причинами, бруксизм.

Что делать?

  • регулярный обзор стоматолога (1-2 раза в год);
  • качественная гигиена (щетка, зубные нити, профессиональная);
  • герметизация фиссур;
  • гигиена питания;
  • использование паст, ополаскивателей с фтором (обсудите с врачом признаки флюороза). Есть исследования об эффективности фосфатов кальция (например, гидроксиапатита, которые не имеют побочных свойств фторидов), но они пока не включены в рекомендации;
  • фторирование воды: помните, что водопроводную воду в большинстве случаев фторируют, а бутылочную – нет. В некоторых странах врачи даже рекомендуют детям не выплевывать пасту после чистки, так дети не пьют водопроводную воду
  • использование жевательной резинки с ксилитом после еды;
  • лечение заболеваний / состояний, влияющих на рн слюны или ее количество.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Снюс: как действует и чем опасен жевательный табак
сегодня
11331
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Стоматология Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 98
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 9421
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 140
3 декабря 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
Юліана Вінтюк 1132
26 ноября 19:47 В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
Юлія Девда 1792
Новости
Больше новостей
Залиште відгук