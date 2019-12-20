Неожиданный способ жить дольше

Искусство обладает способностью продлевать жизнь. Такие выводы недавно объявили ученые из Британии. Люди, которые любят искусство, имели более низкие риски смертности.

Британские ученые авторитетно заявляют, что это помогает жить дольше, пишет Mindbodygreen.

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Ученые проанализировали данные о более 6 тысяч человек в возрасте от 50 лет и старше. Их спрашивали о том, как часто они посещали галереи, театры, музеи, выставки и концерты. Затем специалисты наблюдали за ними в течение всего исследования.



Искусство имеет хорошее влияние на человека / Фото: unsplash.com

Результаты исследования

Оказалось, люди, которые сталкивались с искусством раз или два раза в год, имели на 14% меньше шансов умереть за время наблюдения, чем те, кто этого не делал.

Люди, которые находили время на искусство каждые несколько месяцев или чаще, рисковали на 31% меньше.

И хотя это исследование является примером соотношения, а не (обязательно) причинной связи, безусловно, нет ничего плохого в том, чтобы искусства в нашей жизни было немного больше.

Выводы подчеркивают еще один фактор: не любят искусство бедные или депрессивные люди.