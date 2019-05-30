Непривитым детям запрещено ходить в садик, – Верховный Суд

Жительница Славуты Хмельницкой области проиграла разбирательство в Верховном Суде с детским садом, который запретил посещения ее невакцинированному ребенку.

Такое решение учреждения появилось 17 мая в судебном реестре. Согласно нему, непривитому ребенку запрещено посещать садик.

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В сентябре 2016 года сына истицы приняли в садик без обязательной прививки против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в 18 месяцев. Прививки не делали из-за отсутствия вакцины. После чего ребенок не посещал заведение с июня 2016 по октябрь 2017 года.

А когда мать решила отвести ребенка снова в сад, то в занятиях ей отказали. Женщина решила не делать сыну прививки из-за недоверия к качеству вакцины.

После этого женщина обратилась в Славутский горрайонный суд, который обязал садик не препятствовать ребенку в получении образования.

Но Апелляционный суд Хмельницкой области отменил это решение. Он сослался на то, что право на получение дошкольного образования связано с обязанностью проходить профилактические прививки. Это гарантирует безопасность не только самого ребенка, но и других детей. То есть, ребенка истицы не ограничивали в правах, но их нужно было реализовать (сделать прививку).

Верховный Суд поддержал мнение апелляционной инстанции. Он отметил, что требование прививки против особо опасных болезней является оправданным. В этом вопросе важнее принцип общественных интересов над личными интересами.

Постановление Верховного Суда "По обстоятельствам этого дела право малолетнего сына истца на образование в дошкольном учебном заведении было учитывая общественные интересы временно ограничено (до проведения прививки, улучшения эпидемиологической обстановки, получения положительного заключения врачебно-консультативной комиссии) в связи с тем, что сама истец , не доверяя качеству вакцины (должным образом не мотивировав свое недоверие или невозможность применить вакцину, которой она доверяет), не придерживалась календаря обязательных прививок и отказалась от очередного прививания ребенка "

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