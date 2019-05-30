Непривитым детям запрещено ходить в садик, – Верховный Суд
Жительница Славуты Хмельницкой области проиграла разбирательство в Верховном Суде с детским садом, который запретил посещения ее невакцинированному ребенку.
Такое решение учреждения появилось 17 мая в судебном реестре. Согласно нему, непривитому ребенку запрещено посещать садик.
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В сентябре 2016 года сына истицы приняли в садик без обязательной прививки против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в 18 месяцев. Прививки не делали из-за отсутствия вакцины. После чего ребенок не посещал заведение с июня 2016 по октябрь 2017 года.
А когда мать решила отвести ребенка снова в сад, то в занятиях ей отказали. Женщина решила не делать сыну прививки из-за недоверия к качеству вакцины.
После этого женщина обратилась в Славутский горрайонный суд, который обязал садик не препятствовать ребенку в получении образования.
Но Апелляционный суд Хмельницкой области отменил это решение. Он сослался на то, что право на получение дошкольного образования связано с обязанностью проходить профилактические прививки. Это гарантирует безопасность не только самого ребенка, но и других детей. То есть, ребенка истицы не ограничивали в правах, но их нужно было реализовать (сделать прививку).
Верховный Суд поддержал мнение апелляционной инстанции. Он отметил, что требование прививки против особо опасных болезней является оправданным. В этом вопросе важнее принцип общественных интересов над личными интересами.
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