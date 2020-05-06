Непродовольственные магазины, парки и вещевые рынки: что заработает на Буковине с 12 мая

После 11 мая в Черновицкой области позволят работу вещевых рынков, магазинов, химчисток и ателье. Также откроют для прогулок парки и скверы.

Такое решение приняли после консультаций с эпидемиологами. Об этом в видеообращении заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что любое открытие и возвращение к деловой активности должно сопровождаться ответственностью предпринимателей. По словам главы ОГА, все заведения должны работать с соблюдением санитарных требований.

Обратите внимание! Буковина лидирует не только по скорости распространения COVID-19, но и по количеству больных медиков. Как отметили в Черновицкой ОГА, подхватили коронавирус 300 врачей и медсестер, 4 из них умерли.

Что такое адаптивный карантин?

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что области с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на "адаптивный карантин". То есть после 11 мая, когда по всей стране начнется частичное снятие ограничений, карантинные мероприятия в таких регионах могут усилить.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ответственность за вспышки болезни в определенных регионах после принятия решения об адаптивном карантине будет нести местная власть.



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