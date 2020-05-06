24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Непродовольственные магазины, парки и вещевые рынки: что заработает на Буковине с 12 мая

- Читати новину українською
Что заработает на Буковине с 12 мая - карантин в Черновцах 2020
Як Буковина виходитиме з карантину / pinterest.com

После 11 мая в Черновицкой области позволят работу вещевых рынков, магазинов, химчисток и ателье. Также откроют для прогулок парки и скверы.

Такое решение приняли после консультаций с эпидемиологами. Об этом в видеообращении заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, сообщает 24 канал.

Актуально Не хватает врачей и мест для больных, – мэр Черновцов объяснил, как действовать в городе

Он отметил, что любое открытие и возвращение к деловой активности должно сопровождаться ответственностью предпринимателей. По словам главы ОГА, все заведения должны работать с соблюдением санитарных требований.

Обратите внимание! Буковина лидирует не только по скорости распространения COVID-19, но и по количеству больных медиков. Как отметили в Черновицкой ОГА, подхватили коронавирус 300 врачей и медсестер, 4 из них умерли.

Что такое адаптивный карантин?
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что области с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на "адаптивный карантин". То есть после 11 мая, когда по всей стране начнется частичное снятие ограничений, карантинные мероприятия в таких регионах могут усилить.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ответственность за вспышки болезни в определенных регионах после принятия решения об адаптивном карантине будет нести местная власть.

як Україна виходитиме з карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус в Украине Новости Черновцов Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза