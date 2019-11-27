Неравенство между богатыми и бедными существует даже на бактериальном уровне

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Последствия социального неравенства / Кадр из фильма "Богатенький Ричи"

Ученые пришли к выводу, что люди с лучшим достатком автоматически имеют лучшую микрофлору.

Кроме того, "богатство миклофлоры" передается от родителей к детям по наследству, сообщает PLOS Biology.

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Общее состояние миклофлоры влияет на здоровье всего организма. В общем, большое влияние на нее имеет образ жизни, сон, атмосфера в доме и на работе и доступ к качественному медицинскому обслуживанию. И социальное положение, как бы мы этого не хотели, влияет на все эти факторы.

Ученые утверждают, что родившись в богатой семье, ребенок автоматически имеет доступ к хорошей микрофлоре и ее преимуществам.

К сожалению, если специально не заботиться о состоянии своего организма, этот разрыв заметен и во взрослом возрасте. Ведь некачественный уход, однообразная еда и стресс ничем не способствуют улучшению микрофлоры.

Ученые опубликовали исследование с целью осветить проблему "бактериального неравенства". По их мнению, необходимо ввести "право на здоровую микрофлору", чтобы оно стало таким же важным, как "право на жизнь" или на образование, и не зависело от доходов человека.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: исследования Новости Здоровье Здоровье Медицина Здоровая жизнь
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