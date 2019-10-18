Нервное истощение: как проявляется и почему возникает
Нервным истощением называют психоэмоциональное состояние, причиной которого могут быть нагрузки психического характера, стрессы, переутомление в результате умственной работы.
Как возникает нервное истощение?
Основной причиной возникновения нервного истощения является состояние физического, психического, умственного и интеллектуального переутомления организма.
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Если длительное время мы находимся в состоянии постоянного стресса, боевой готовности всего организма – это неизбежно приведет к печальным последствиям. Как не странно, это явление – не миф, а имеет под собой научно-доказательную базу.
Так устроено наше тело, когда начинает сдавать нервная система – сбой дают и другие органы. Каждый, может вспомнить год в жизни, когда "постоянно болел". Так вот это может быть следствием затяжного стресса и нервного истощения.
Нервное истощение может вызвать другие заболевания
Симптомы нервного истощения
- Физическая слабость;
- Умственное истощение, ухудшение концентрации и памяти;
- Головная боль, мышечные спазмы;
- Нарушения сна, фобии;
- Сексуальные нарушения, импотенция;
Нервное истощение: лечение
Для начала нужно дать организму отдохнуть и избегать всех стрессовых ситуаций. Если симптомы не исчезают в течение 7 дней, нужно обратиться к психотерапевту для диагностики нервного истощения и назначения схемы лечения.
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