Нервный тик: виды, причины и когда возникает

Тики – это внезапные, непроизвольные, насильственные, отрывочные движения, которые повторяют и охватывают различные мышечные группы.

Тики напоминают нормальные координированные движения и бывают нескольких видов, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Моторные простые: моргание, вращение глазами, подергивания и кивания головой, вытягивание плеч, сжатие пальцев в кулак, подергивание стопы.

Моторные сложные: гримасы, откидывание головы.

По частоте возникновения тики идут в порядке убывания от верхней части лица к нижним конечностям.



Нервный тик чаще всего возникает с 3 до 15 лет

Вокальные простые: покашливание, фырканье, мычание, писк, свист, лай, шипение.

Вокальные сложные: произношение слов, звуков, произношение придуманных и несуществующих слов, а также агрессивных и оскорбительных фраз.

Выраженность тиков уменьшается при интенсивной концентрации внимания, во время развлечений, после принятия алкоголя, при сексуальном возбуждении. Какое-то время тики можно подавить усилием воли. Во время сна тики исчезают.

Почему возникают тики?

Появления тиков связано с нарушением обмена нейромедиаторов в головном мозге. Это так называемая наследственная предрасположенность. У пациентов с тиками или увеличена продукция дофамина, или повышенная чувствительность рецепторов к дофамину. Именно поэтому при употреблении стимуляторов (например, амфетамина) тики усиливаются.

Но кроме особенности в обмене дофамина, важную роль играет и определенный стереотип реагирования на стресс. Тики – это особая форма избегания, которая помогает снизить общую тревогу и пережить стресс (поэтому снижая тревожный фон у пациента, удается уменьшить тики).

Когда начинаются тики?

В 90% случаев тики начинаются в возрастном диапазоне от 3 до 15 лет. Средний возраст появления тиков 5-8 лет, в это время дети активно начинают посещать дошкольные учреждения и идут в первый класс. Это называется "тики первого сентября", часто они проходят сами после адаптации к школе. Таким детям нужно обратиться за помощью к психологу.

Тики, которые начинаются в 8-9 лет чаще сложные. К двигательным присоединяться и вокальные. Апогея достигают до 10 лет. После пубертата у половины пациентов тики проходят сами по себе.

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