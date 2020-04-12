Нет доказательств, что БЦЖ помогает в борьбе с коронавирусом, – инфекционист
Инфекционист Екатерина Булавинова, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, отметила отсутствие доказательств, что вакцинация БЦЖ помогает при коронавирусной инфекции.
Об этом инфекционист рассказала в интервью Укринформу.
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По словам Булавиновой, нет доказательств, что вакцина против туберкулеза сможет защитить от коронавируса. Она добавила, что взрослые, которые тяжело болеют в Италии и Испании, в детстве были так же привиты БЦЖ.
Нет никаких доказательств в пользу того, что вакцинация БЦЖ – недавно проведенная или сделанная в детстве – помогает при ковидной инфекции. В новостях появились репортажи, некоторые страны начали проводить клинические испытания с вакциной БЦЖ, но пока мне не известны подробности и результаты,
– сказала врач.
Инфекционист отметила, что прививки от гриппа и пневмококка очень полезны.
"В Украине есть случаи выявления в одного и того же пациента одновременно гриппа и COVID-19. Вакцинация от гриппа и пневмококка, по-моему, нужна в любом случае, а сейчас для группы риска – уж точно важно максимально защитить легкие", – добавила она.
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