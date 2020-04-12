Нет доказательств, что БЦЖ помогает в борьбе с коронавирусом, – инфекционист

Инфекционист Екатерина Булавинова, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, отметила отсутствие доказательств, что вакцинация БЦЖ помогает при коронавирусной инфекции.

Об этом инфекционист рассказала в интервью Укринформу.

Читайте также Вакцина от коронавируса может быть готова в сентябре, – The Times

По словам Булавиновой, нет доказательств, что вакцина против туберкулеза сможет защитить от коронавируса. Она добавила, что взрослые, которые тяжело болеют в Италии и Испании, в детстве были так же привиты БЦЖ.

Нет никаких доказательств в пользу того, что вакцинация БЦЖ – недавно проведенная или сделанная в детстве – помогает при ковидной инфекции. В новостях появились репортажи, некоторые страны начали проводить клинические испытания с вакциной БЦЖ, но пока мне не известны подробности и результаты,

– сказала врач.

Инфекционист отметила, что прививки от гриппа и пневмококка очень полезны.

"В Украине есть случаи выявления в одного и того же пациента одновременно гриппа и COVID-19. Вакцинация от гриппа и пневмококка, по-моему, нужна в любом случае, а сейчас для группы риска – уж точно важно максимально защитить легкие", – добавила она.