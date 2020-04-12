24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Нет доказательств, что БЦЖ помогает в борьбе с коронавирусом, – инфекционист

- Читати новину українською
Немає доказів, що БЦЖ допомагає у боротьбі з коронавірусом / Getty Images

Инфекционист Екатерина Булавинова, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, отметила отсутствие доказательств, что вакцинация БЦЖ помогает при коронавирусной инфекции.

Об этом инфекционист рассказала в интервью Укринформу.

Читайте также Вакцина от коронавируса может быть готова в сентябре, – The Times

По словам Булавиновой, нет доказательств, что вакцина против туберкулеза сможет защитить от коронавируса. Она добавила, что взрослые, которые тяжело болеют в Италии и Испании, в детстве были так же привиты БЦЖ.

Нет никаких доказательств в пользу того, что вакцинация БЦЖ – недавно проведенная или сделанная в детстве – помогает при ковидной инфекции. В новостях появились репортажи, некоторые страны начали проводить клинические испытания с вакциной БЦЖ, но пока мне не известны подробности и результаты,
– сказала врач.

Инфекционист отметила, что прививки от гриппа и пневмококка очень полезны.

"В Украине есть случаи выявления в одного и того же пациента одновременно гриппа и COVID-19. Вакцинация от гриппа и пневмококка, по-моему, нужна в любом случае, а сейчас для группы риска – уж точно важно максимально защитить легкие", – добавила она.

 
Что известно о вакцине от туберкулеза?
Аббревиатура БЦЖ сложилась от французского названия бациллы Кальметта-Герена, которая входит в препарат: Bacillus Calmette-Guérin, BCG. Это единственная имеющаяся вакцина для прививки против туберкулеза. Из всех вакцин, которые существуют сегодня, ее используют чаще всего. Она охватывает более 80% новорожденных и детей грудного возраста в странах, где она является компонентом национальной программы иммунизации детей.

Тести
Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Вакцинация Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
10 апреля 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
9 апреля 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
9 апреля 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей