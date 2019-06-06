Незаменимый помощник: создали алгоритм, который переводит крики младенцев

Ученые из США разработали алгоритм, который распознает и расшифровывает крики младенцев.

Алгоритм основан на системе распознавания речи. Ученые использовали методику сжатого зондирования, которая позволяет получать и восстанавливать сигнал из его предыдущих значений, пишет Journal of Automatica Sinica.

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Ученые наблюдали за 26 детьми в возрасте от трех дней до шести месяцев, которые находились в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Специалисты вместе с опытными медсестрами выделили пять криков, которые относятся к голоду, сну, дискомфорту (боли), необходимости сменить подгузник, потребности во внимании. Ученые также анализировали невербальные и инстинктивные реакции младенцев.

Затем исследователи определили частоту и временной интервал для каждого из пяти типов крика. Алгоритм распознал 151 крик внимания, 137 криков смены подгузника, 422 крика голода, 79 криков сна и 182 крика дискомфорта.

Далее ученые проведут более масштабные эксперименты, и если результаты подтвердятся, алгоритм можно будет использовать в детских клиниках.

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