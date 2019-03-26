Нездоровое питание убивает: какие привычки следует изменить украинцам

Украина заняла первое место по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Европе. Ученые Энского университета в Германии изучали эту проблему и пришли к выводу: это – из-за неправильного питания.

Ведь большинство украинцев питаются неправильно, а потом удивляются, почему же прихватило сердце.

Читайте также: Сколько можно употреблять яиц в неделю: неожиданные выводы

Руководитель отдела продвижения здорового питания и физической активности МЗ Ольга Донцова отметила, что украинцы не имеют культуры питания и не чувствуют ответственности за состояние своего здоровья.

Едят много хлеба, сладостей, соли, жареных на подсолнечном масле продуктов. А кроме этого еще и злоупотребляют алкоголем и табаком.

Сложилось ошибочное мнение, что когда человек курит, то его можно отпустить с рабочего места 10-15 раз в день. А если он отлучается заняться своим здоровьем, просто перекусить – то нарушает рабочий процесс,

– отметил диетолог Борис Скачко.

По данным немецких ученых, среди европейцев самые здоровые сердца у испанцев. Жители этой страны пытаются всегда готовить свежую еду, а также с детства приучают детей не экономить на питании.

Как уберечь свое здоровье

Поэтому, чтобы не болеть, украинцам тоже стоит изменить привычки. Не жарить, а тушить, запекать и отваривать. А вместо подсолнечного масла лучше использовать оливковое. Не надо забывать и о физических нагрузках. Особенно, если вы работаете в офисе.



Главное – заниматься спортом без лишних перегрузок

Киевлянин Евгений Божик на протяжении почти девяти лет каждый день ходит в спортзал. Следить за своим здоровьем начал еще студентом. Со временем его хобби превратилось в профессию.

По его словам, для того, чтобы иметь хорошую физическую форму и хорошо себя чувствовать, только спорта мало. Главное – сбалансированное и правильное питание: в рационе должно быть правильное соотношение белков, жиров и углеводов.