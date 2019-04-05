Нездоровое питание вызывает больше смертей, чем курение и высокое давление

Нездоровое питание убивает 11 миллионов человек ежегодно во всем мире, а это значительно больше, чем количество смертей от курения табака и высокого давления.

Эти выводы базируются на результатах глобального исследования американских ученых из Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME), пишет медицинский журнал Lancet.

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Статистика свидетельствует: в 2017 году вредная пища стала причиной 11 млн случаев смертей, которые можно было предотвратить. Исследователи отмечают: употребление табака преждевременно убило 8 млн человек. А из-за высокого давления умерли 10.4 млн человек.

Основные причины смерти, связанные с плохим питанием, – это сердечные приступы и инсульты, рак и диабет второго типа.

Самой большой проблемой является не "пищевой мусор", а дефицит минералов и витаминов, которые есть в овощах и фруктах. То есть большое количество смертей приходится на отсутствие здоровых продуктов в рационе.

Увеличивает риск преждевременной смерти чрезмерное употребление большого количества соли, красного и переработанного мяса, сладких напитков и небольшое количество молока и клетчатки в рационе.

А вот уменьшить риск смерти из-за плохого питания может достаточное количество фруктов, орехов и семечек, овощей, цельного зерна и омега-3 жирных кислот из морепродуктов в ежедневном рационе.

При этом ученые отмечают: ни одна страна мира не питается оптимально, даже средиземноморские государства, жители которых употребляют большое количество фруктов, овощей, орехов и бобовых.

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