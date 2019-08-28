Нежелательная беременность больше вредит здоровью женщины, чем аборт

Американские ученые установили, что сохранение нежелательной беременности и роды опаснее для здоровья женщин, чем аборт.

Ученые изучили данные 874 женщин, которые хотели сделать аборт с 2008 по 2010 годы. 328 из них прервали беременность на первом триместре, 383 –на втором, а 163 получили отказ и родили ребенка (две из них умерли сразу после родов). Затем участников исследования спросили о состоянии здоровья, пишет журнал Annals of Internal Medicine.

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20% женщин, сделавших аборт, утверждали, что сейчас их здоровье в удовлетворительном или плохом состоянии. Среди тех, кому в аборте отказали, таких было 27%.

Те, кто не прервал нежелательной беременности, страдают хроническими головными болями и мигренями на 29% чаще тех, кто сделал аборт. Также у них на 49% чаще встречаются боли в суставах.

Нежелательная беременность вредит здоровью женщины

Аборт не обязательно опасен для женщин, а вот отказ в нем может принести вред. Часто можно услышать аргумент, что ограничение абортов – это забота о женском здоровье, но наши данные этого не подтверждают,

– рассказал ведущий автор исследования Лорен Ральф.

При этом ученые признают, что их исследование недостаточно полное, поскольку основано на самостоятельных оценках женщин-участниц. Но авторы уверены, что это не сильно искажает результаты.

Эта научная работа призвана показать, какие последствия может оказать запрет абортов в некоторых штатах Америки.

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