Ни разу ко мне не звонила, – Супрун о новой руководительницу Минздрава

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что она предлагала помощь новой руководительницы Минздрава Зоряне Скалецкой, однако, и еще ни разу с ней не консультировалась.

В интервью 24 каналу Ульяна Супрун рассказала, что после того, как написала заявление об увольнении, пригласила Зоряну Скалецкую в Министерство здравоохранения, чтобы пообщаться с ней.

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"Она вместо того, чтобы прийти ко мне в кабинет и со мной пообщаться, пошла к госсекретарю и с ним разговаривала полчаса, хотя это не было согласовано между нами", – вспомнила Супрун.

После этого Ульяна Супрун вместе с заместителями рассказали новой руководительнице Минздрава о своих обязанностях, первоочередных вызовах и проблемах. Особенно отмечали, чтобы новый министр доверяла и общалась с госслужащими, которые уже работали в министерстве.

Ульяна Супрун "Когда мы завершили наш разговор, она хотела несколько минут отдохнуть, потому что говорила, что очень много информации. Тогда она вернулась в кабинет к директорам, каждый из них рассказывал о своих обязанностях. Еще час-полтора разговаривали. Когда уже пришло время уходить, Зоряна встала и поблагодарила за работу, которую мы сделали.



Я ей сказала, что всегда готова посоветоваться с ней, помочь как могу, дала свои контакты – телефон, мейл и все остальное. Сказала, что желаю ей успехов, и если будут какие-то желания, проблемы – звоните, говорите и все"

"И она ушла. Она нас не просила, чтобы мы остались. Для нас было очень ясно понятно, что они нас не хотят там", – добавила бывшая и.о. министра здравоохранения.

На вопрос журналистки, звонила ли Скалецкая после этого, Супрун ответила: "Ни разу. Ни писала, ни звонила. Не спрашивала ничего. Как и моим заместителям. Из назначенных сейчас заместителей мы знаем Младену Качурец. Я возможно раз с ней переписывалась, поздравила, что она стала заместителем. Она поблагодарила. никто не консультируется, никто не спрашивает нас".

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