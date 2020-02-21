"Ни в одной стране мира такого не было" Ляшко о реакции населения в Новых Санжарах

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что такой реакции на возвращение земляков не было ни в одной стране, которые проводили эвакуацию. И объяснил, почему эвакуированных поселили в заведение гостиничного типа.

Во время заседания Полтавской области Виктор Ляшко рассказал о "болезненных вопросах" поселения эвакуированных в "Новые Санжары".

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Правительство делает все возможное, чтобы защитить здоровье и безопасность украинцев, проживающих на территории Украины и находящихся за ее пределами. Мы не можем бросить украинцев, которые в свое время покинули пределы Украины, а теперь находятся в беде.

Почему вместе с украинцами эвакуировали иностранцев

Эвакуации в нашей стране происходят довольно часто, но впервые со времен независимости, Украина столкнулась с вопросом необходимости и целесообразности провести эвакуацию с территории зоны карантина, это не легко.

Перед тем, как принять такое решение, Украина оценила опыт 17 стран мира, которые эвакуировали своих граждан. В том числе некоторые страны проводили эвакуацию наших граждан, поэтому мы не могли отказать и рекомендовали обратиться к нам и брали на борт иностранцев, это вопрос дипломатии.

Виктор Ляшко "То, что происходит в нашей стране сейчас, вызывает как минимум недоумение. Так встречать украинцев, возвращающихся домой, я думаю, такой картинки как у нас, ни в одной стране мира не было. Есть ли в том вина правительства, Минздрава, местной власти, почему так происходит? Думаю, мы еще будем это оценивать и принимать управленческие решения".

Должны ли заведения, в которых размещаются полностью здоровые люди, без видимых симптомов, быть инфекционными – нет, добавил Ляшко и объяснил, что карантин это окружение и здоровых и больных.

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Выйти из карантина можно тремя путями:

дождаться завершения карантина;

получить лечение, в случае болезни;

выразить желание выйти из карантина путем обсервации. То есть, ты отбываешь в обсервации/изоляции срок, характерный определенной болезни, в случае коронавируса, инкубационный период – 14 дней. Поэтому, учреждение должно быть гостиничного типа со стандартными условиями пребывания.

Вероятность передачи вируса через канализации

По словам Ляшко, в заведении "Новые Санжары" есть возможность проводить дополнительно обеззараживание сточных вод, есть резервуар в который добавляются средства для дезинфекции, которые будут обеззараживать сточные воды.

Ляшко отметил, что все же болезнь передается воздушно-капельным путем и вопрос о возможности передачи возбудителя через фекально-оральный путь – не зафиксирована, ВОЗ не рекомендует этого делать, но мы это предусмотрели и сделали.

В Украине построят госпиталь, если вирус зафиксируют в стране

Так, в Украине будет строиться госпиталь на случай появления эмерджентных, то есть неизвестных инфекций, но это вопрос не одного месяца и не одной недели.

Виктор Ляшко “Когда мы говорим о том, что Китай разворачивает госпиталь за шесть дней, у нас также есть эти возможности. Мы сделаем такой госпиталь на случай, если будет появление больных коронавирусом. Сейчас я лично общаюсь с частными бизнес-структурами, которые делают модульные каркасы для министерства обороны. Будет развернут мобильный госпиталь Чрезвычайных ситуаций в случае, если в Украину зайдет вирус. Это вопрос реагирования”.

Столкновения в Новых Санжарах: основное

Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.

Утром 20 февраля в поселое съехались полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо . Им оказывают помощь медики.

. Им оказывают помощь медики. Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.

Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.

На карантине в Новых Санжарах будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

Главное об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.

Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.

На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.

Медцентру обеспечена постоянная охрана.



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