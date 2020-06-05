Ничего не закончится, пока не исчезнет вирус, – ВОЗ о карантине из-за пандемии
Всемирная организация здравоохранения напомнила, что вирус никуда не исчез, а карантинные ограничения все еще придется соблюдать.
Несмотря на ослабление карантина, ограничений придется придерживаться, поскольку в некоторых странах количество больных коронавирусом растет.
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Когда карантин смягчают, а меры социального дистанцирования ослабляют, люди воспринимают это как окончание эпидемии,
– сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге ООН в Женеве.
Но именно поэтому и фиксируют количество новых случаев инфицирования.
Ничего не закончилось. Ничего не закончится, пока вирус не исчезнет во всем мире,
– сказала Харрис.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что новые вспышки COVID-19 будут развиваться очень быстро. Следовательно, организация призвала соблюдать социальную дистанцию несмотря на ослабление карантинных ограничений.