Ночной перекус: что можно есть без вреда для здоровья и фигуры

Было ли у вас желание ночью отправиться к холодильнику и устроить вкусный перекус за сутки? Такой поход на кухню может быть полезным для здоровья только при условии правильного питания и употребления полезных продуктов. Что съесть ночью и не переживать за лишние сантиметры на талии – читайте в материале Здоровье 24.

Вместо того, чтобы "атаковать" мороженое, бутерброды или сладости ночью, можно заменить калорийные продукты на более легкие и полезные для организма. Редакция Здоровье 24 предлагает подборку "снеков", которыми можно побороть чувство голода.

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Заметим, для того, чтобы не иметь непреодолимого желания перекуса ночью, не стоит ложиться спать голодными и сбалансировано питаться в течение дня.

Полезные снеки для ночных перекусов

Ягоды

Ягоды – вкусная закуска с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки, которая помогает сохранить ощущение сытости. Так, в одном стакане с клубникой будет около 49 калорий, с малиной – 64 калории, а с черникой – 84 калории.



Что можно есть без вреда для здоровья и фигуры

Греческий йогурт

Это достойный вариант для перекуса, который богат белком. Греческий йогурт рекомендуем выбирать с низким содержанием жира, таким образом вы уменьшите калорийность. Кроме того, молочные продукты из-за содержания кальция и триптофана могут способствовать полноценному сну.

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Что можно есть без вреда для здоровья и фигуры

Суп

Легкий суп может идеально утолить голод и не принесет вреда фигуре. Лучшими вариантами являются куриный бульон и овощные крем-супы.



Что можно есть без вреда для здоровья и фигуры

Яйца вкрутую

Существует несколько исследований, в которых диетологи рекомендуют есть богатую белками пищу для перекусов, поэтому ночная закуска будет полезной не только для метаболизма, но и для наращивания мышц. Калорийность одного сваренного вкрутую яйца – 70 калорий.

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Что можно есть без вреда для здоровья и фигуры

Сыр

Как утверждают ученые из Университета Флориды, сыр перед сном употреблять полезно, ведь продукт помогает активизировать обмен веществ и благотворно влияет на мышцы и фигуру.

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Что можно есть без вреда для здоровья и фигуры

Все фото: Unsplash

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