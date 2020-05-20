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В Нидерландах на ферме мужчина заразился коронавирусом от норки

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В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки
У Нідерландах на фермі чоловік заразився коронавірусом від норки / mirchudes.net

Рабочий нидерландской фермы подхватил коронавирус от норки. Детали о состоянии здоровья инфицированного мужчины неизвестны. До сих пор считалось, что человек не может подхватить инфекцию от животного.

Про перший у світі випадок передачі COVID-19 від тварини до людини пише ABC News із посиланням на міністра сільського господарства Нідерландів Каролу Схаутен.

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Поточний стан інфікованого працівника ферми не уточнюється.

Що відомо про коронавірусу в норок

Ще у квітні міністерство повідомило, що коронавірусом заражені норки на двох фермах в провінції Північний Брабант. Тоді для безпеки відомство обмежило доступ до ферм. Однак заявило, що для людини немає ризику заразитися від тварин.

Як у відомстві коментують зараження людини

Тепер міністерка визнала, що рекомендації, за якими передача вірусу від тварин людині неможлива, помилкові.
Водночас вона наголосила, що ризик людини підхопити коронавірус від тварин й надалі оцінюється як мінімальний.

Важливо! Досі вважалось, що людина не може заразитися коронавірусом від тварини, однак тварини могли заразитися один від одного.

Як домашні тварини передають коронавірус
Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Нидерланды Мир животных Здоровье Лечение
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