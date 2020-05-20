В Нидерландах на ферме мужчина заразился коронавирусом от норки
Рабочий нидерландской фермы подхватил коронавирус от норки. Детали о состоянии здоровья инфицированного мужчины неизвестны. До сих пор считалось, что человек не может подхватить инфекцию от животного.
Про перший у світі випадок передачі COVID-19 від тварини до людини пише ABC News із посиланням на міністра сільського господарства Нідерландів Каролу Схаутен.
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Поточний стан інфікованого працівника ферми не уточнюється.
Що відомо про коронавірусу в норок
Ще у квітні міністерство повідомило, що коронавірусом заражені норки на двох фермах в провінції Північний Брабант. Тоді для безпеки відомство обмежило доступ до ферм. Однак заявило, що для людини немає ризику заразитися від тварин.
Як у відомстві коментують зараження людини
Тепер міністерка визнала, що рекомендації, за якими передача вірусу від тварин людині неможлива, помилкові.
Водночас вона наголосила, що ризик людини підхопити коронавірус від тварин й надалі оцінюється як мінімальний.
Важливо! Досі вважалось, що людина не може заразитися коронавірусом від тварини, однак тварини могли заразитися один від одного.
Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу
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