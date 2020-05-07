Нигерийка родила ребенка на борту самолета во время репатриации из Эмиратов: детали

Жительница Нигерии Кафаят Амусан родила ребенка на борту самолета, выполнявшего рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Нигерию. Пассажирами самолета были нигерийцы, которые из-за пандемии COVID-19 не могли выехать из Эмиратов. Их должны были наконец вернуть домой.

Женщина родила сразу через полчаса после взлета. Как сообщили в Комиссии нигерийской диаспоры в твиттере, из-за рождения ребенка самолет сразу вернулся обратно в Дубае, откуда он и вылетел.

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После экстренного приземления роженицу с ребенком отвезли в одну из больниц в Дубае, сейчас они находятся там, их состояние удовлетворительное. Позже самолет все же отправился в Нигерию и уже доставил остальных нигерийцев домой.

Однако женщину с новорожденным ребенком вернут в Нигерию только тогда, когда будут готовы все необходимые документы ребенка.

Video:

EVACUATION@nidcom_gov and @NCDCgov officials addressing the 256 evacuees from Dubai, UAE today 6th of May, 2020 at the Murtala Muhammed Int’l Airport Lagos via @emirates.



They are all expected to be on 14 days of compulsory isolation.

All tested ”Negative” of #COVIDー19. pic.twitter.com/Hdq1UUkUQO — Nigerians in Diaspora Commission (@nidcom_gov) May 6, 2020

Что известно о возвращении нигерийцев на Родину?

Нигерия организовала возвращение своих граждан из-за рубежа. Дело в том, что часть людей не могли выехать из Объединенных Арабских Эмиратов из-за пандемии COVID-19. Первыми должны были вернуть более 250 нигерийцев. Среди них была и женщина, которая родила на борту самолета.