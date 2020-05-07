Нигерийка родила ребенка на борту самолета во время репатриации из Эмиратов: детали
Жительница Нигерии Кафаят Амусан родила ребенка на борту самолета, выполнявшего рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Нигерию. Пассажирами самолета были нигерийцы, которые из-за пандемии COVID-19 не могли выехать из Эмиратов. Их должны были наконец вернуть домой.
Женщина родила сразу через полчаса после взлета. Как сообщили в Комиссии нигерийской диаспоры в твиттере, из-за рождения ребенка самолет сразу вернулся обратно в Дубае, откуда он и вылетел.
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После экстренного приземления роженицу с ребенком отвезли в одну из больниц в Дубае, сейчас они находятся там, их состояние удовлетворительное. Позже самолет все же отправился в Нигерию и уже доставил остальных нигерийцев домой.
Однако женщину с новорожденным ребенком вернут в Нигерию только тогда, когда будут готовы все необходимые документы ребенка.
Что известно о возвращении нигерийцев на Родину?
Нигерия организовала возвращение своих граждан из-за рубежа. Дело в том, что часть людей не могли выехать из Объединенных Арабских Эмиратов из-за пандемии COVID-19. Первыми должны были вернуть более 250 нигерийцев. Среди них была и женщина, которая родила на борту самолета.