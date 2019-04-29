Никаких мультиков и гаджетов: в ВОЗ назвали формулу полноценного развития ребенка
ВОЗ выпустила новые рекомендации о здоровье детей в возрасте до пяти лет. Они состоят из полноценного сна и физической активности. Гаджетам и мультфильмам места нет.
И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что в ВОЗ назвали нормы проведения времени для детей перед экраном и с гаджетами.
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Детям в возрасте до двух лет эксперты советуют избегать времени перед экраном или с телефоном вообще. Для детей старше двух лет такое время должно ограничиваться 60 минутами, но не больше. Лучше найти другой способ времяпрепровождения.
В ВОЗ советуют как детям, так и взрослым быть подвижными как можно больше. А вот развлечения перед экраном в виде просмотра мультиков или игр на телефоне не входят в этот перечень.
Основные рекомендации по физической активности
1. Быть активными как можно больше и разными средствами. Хороший способ привлечь малыша двигаться — интерактивные игры на полу.
2. Для тех малышей, которые еще не двигаются активно, нужно хотя бы 30 минут в день (во время, когда они не спят) проводить в положении на животе. Нужно привлекать их к тому, чтобы они двигали конечностями.
3. Не оставляйте ребенка в люльке, качелях или в слинге больше часа. Чем меньше времени в ограниченном пространстве, тем лучше развивается моторика ребенка и уменьшаются риски иметь лишний вес.
4. Детям от двух лет и старше нужно быть физически активными три часа ежедневно. Активность может быть разной интенсивности — игра с мячом, прогулки, танцы, интерактивные игры и тому подобное. Чем больше, тем лучше. Важно, чтобы дети имели возможность двигаться как на улице, так и в помещении.
5. Если ребенок хочет сидеть, то привлекайте его к чтению, рассказам, настольным играм, головоломкам, рисованию.
Двигательная активность хорошо влияет на физическое развитие ребенка, улучшает умственные способности, способность концентрироваться и строить социальные контакты. Будьте хорошим примером для ребенка.
Чрезвычайно важным является здоровый и полноценный сон.
Рекомендация ВОЗ относительно сна младенцев и подростков
• младенцы до трех месяцев должны иметь 14-17 часов сна (в возрасте 0-3 месяца)
• младенцы от трех месяцев до одиннадцати – 12-16 часов
• дети в возрасте от 1 до 2 лет — 11-14 часов хорошего сна с регулярным временем на пробуждение и ночной сон.
• детям от 3 лет нужно спать минимум 10-13 часов.
Чем короче сон в сравнении с рекомендуемым временем – тем выше риск лишнего веса, нарушений эмоциональной регуляции и роста. Чем меньше сон, тем больше ребенок будет хотеть проводить время с гаджетами и смотреть мультфильмы.
Полноценный сон + физическая активность + меньше времени сидя — научно обоснованный рецепт полноценного и здорового развития ребенка.
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