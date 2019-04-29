Никаких мультиков и гаджетов: в ВОЗ назвали формулу полноценного развития ребенка

ВОЗ выпустила новые рекомендации о здоровье детей в возрасте до пяти лет. Они состоят из полноценного сна и физической активности. Гаджетам и мультфильмам места нет.

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что в ВОЗ назвали нормы проведения времени для детей перед экраном и с гаджетами.

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Детям в возрасте до двух лет эксперты советуют избегать времени перед экраном или с телефоном вообще. Для детей старше двух лет такое время должно ограничиваться 60 минутами, но не больше. Лучше найти другой способ времяпрепровождения.

Врач Ульяна Супрун “Конечно, бывает трудно удержать внимание детей, поэтому родители склонны использовать любые средства. Посмотреть мультики или поиграть на телефоне – едва ли не самые популярные опции. Впрочем, позволять малышам часами играть гаджетами – не лучшая идея. Особенно, когда речь идет о здоровье”.

В ВОЗ советуют как детям, так и взрослым быть подвижными как можно больше. А вот развлечения перед экраном в виде просмотра мультиков или игр на телефоне не входят в этот перечень.

Основные рекомендации по физической активности

1. Быть активными как можно больше и разными средствами. Хороший способ привлечь малыша двигаться — интерактивные игры на полу.

2. Для тех малышей, которые еще не двигаются активно, нужно хотя бы 30 минут в день (во время, когда они не спят) проводить в положении на животе. Нужно привлекать их к тому, чтобы они двигали конечностями.

3. Не оставляйте ребенка в люльке, качелях или в слинге больше часа. Чем меньше времени в ограниченном пространстве, тем лучше развивается моторика ребенка и уменьшаются риски иметь лишний вес.

4. Детям от двух лет и старше нужно быть физически активными три часа ежедневно. Активность может быть разной интенсивности — игра с мячом, прогулки, танцы, интерактивные игры и тому подобное. Чем больше, тем лучше. Важно, чтобы дети имели возможность двигаться как на улице, так и в помещении.

5. Если ребенок хочет сидеть, то привлекайте его к чтению, рассказам, настольным играм, головоломкам, рисованию.

Двигательная активность хорошо влияет на физическое развитие ребенка, улучшает умственные способности, способность концентрироваться и строить социальные контакты. Будьте хорошим примером для ребенка.

Чрезвычайно важным является здоровый и полноценный сон.

Рекомендация ВОЗ относительно сна младенцев и подростков

• младенцы до трех месяцев должны иметь 14-17 часов сна (в возрасте 0-3 месяца)

• младенцы от трех месяцев до одиннадцати – 12-16 часов

• дети в возрасте от 1 до 2 лет — 11-14 часов хорошего сна с регулярным временем на пробуждение и ночной сон.

• детям от 3 лет нужно спать минимум 10-13 часов.

Чем короче сон в сравнении с рекомендуемым временем – тем выше риск лишнего веса, нарушений эмоциональной регуляции и роста. Чем меньше сон, тем больше ребенок будет хотеть проводить время с гаджетами и смотреть мультфильмы.

Полноценный сон + физическая активность + меньше времени сидя — научно обоснованный рецепт полноценного и здорового развития ребенка.

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