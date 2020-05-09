Никто не уволился, – украинский врач рассказал о зарплатах коллег в Италии во время эпидемии

Врачи из Украины ездили в Италию на помощь коллегам и за опытом работы во время эпидемии. В условиях жесткого карантина они увидели, как работают итальянские медики и как изменилась оплата их труда.

10 украинских врачей в апреле находились в городе Пезаро в провинции Марке (еще 10 врачей были в городе Урбино той же провинции). Об опыте поездки в Италию в эфире " Свободы слова Савика Шустера " 8 мая рассказал руководитель госпиталя МВД в Киевской области Юрий Сак.

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Жесткие условия карантина и пустота на улицах

"Пролетая над Римом, мы видели полностью пустые дороги, пустые города. Мы не увидели почти ни одной машины", – рассказал Сак. А по дороге из Рима в Марке украинцы ехали автобанами 4 часа и за это время увидели разве десяток автомобилей.

Это очень сильно контрастировало с тем, что мы видели, когда летели обратно и пролетали над Киевом, и двигались по дорогам Киева. Это очень бросается в глаза – это о карантине и тех мерах, которые принимала Италия и которые принимала Украина,

– отметил украинский врач.

И добавил, что и в самом Пезаро действовали очень жесткие правила как пребывание на улице, так и в отеле. Украинцы жили по одному в номере и не имели права даже ходить в отеле из комнаты в комнату. Рук не хватало, а вот трудных решений было сверх меры

Итальянские врачи признавались украинским, что не успевали принимать пациентов и вынуждены были принимать трудные решения – кого спасать, а кого не стоит, потому что не хватало рук.

Они четко для себя определили: легких пациентов не госпитализировать, а отправлять на самоизоляцию. Это, в принципе, и мы используем. В госпиталь клали только людей со средней степенью тяжести и тяжелых пациентов,

– пояснил Сак.

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Зарплата врачей в Италии не выросла – она ​​уменьшилась

Сак рассказал, что украинцы спрашивали у итальянских коллег, изменилась ли у них во время эпидемии зарплата.

Они сказали: "Да, изменилась – в сторону уменьшения". Нам было интересно, почему так. Они объяснили: потому что зарплата врача в Италии зависит от работы в госпитале и консультаций вне госпиталей. А консультации в период эпидемии отпали, поэтому зарплата уменьшилась,

– отметил Юрий Сак.

И добавил: "Я спросил, сколько врачей или медсестер уволились или сменили место работы. Нам ответили, что никто не уволился и ни один никуда не перевелся . Они очень сплоченные, очень дорожат местом, где работают".

Техника – не проблема, проблема – кто будет с ней работать

Юрий Сак отметил, что техническое оснащение итальянских больниц действительно намного лучше, чем украинских: "Подобное оснащение мы можем увидеть в некоторых центральных клиниках Киева, может, Днепра, Харькова. В районных больницах мы такого не увидим".

Но хочу обратить внимание, что мы можем наполнить больницы передовой техникой – вопрос, кто будет на этом всем работать,

– отметил врач.

И добавил, что сейчас "основная задача – сохранить персонал, сохранить врачей, медсестер, санитарок, которые оказались перед выбором: оставаться работать или бросать те места, где у них высокий риск заболеть".

Италия – на третьем месте в мире по количеству больных COVID-19 , их там уже более 217 тысяч (больше случаев зафиксировали только в США и Испании), 30 тысяч человек умерли. Добавим, что коронавирус обнаружили в стране у примерно 20 тысяч медработников.