Нимесил: инструкция применения

Нимесил отлично всасывается во время перорального приема. Максимальный эффект от лекарства достигается через несколько часов, когда оно связывается с белками плазмы. Выводится данный препарат из организма вместе с мочой (50%) и калом (29%).

Состав и форма выпуска

Форма выпуска лекарства Нимесил порошкообразная. Препарат выпускается в пакетах, весом по 2 г. Используется для приготовления 100 г суспензии и принимается внутрь.

Ключевое действующее вещество – нимесулид. Плюс в состав лекарства входит ряд вспомогательных веществ: лимонная кислота, кетомакрогол, сахароза, мальтодекстрин и ароматизатор (апельсиновый).

Фармакологические свойства

В организме Нимесил достаточно хорошо всасывается при пероральном приеме. Препарат достигает максимальной концентрации уже через 2-3 часа.

До 97,5% этого фармакологического средства связывается с белками плазмы. Нимесил активно метаболизируется в печени благодаря CYP2C9 и изоферменту цитохрома Р 450. Главным метаболитом является парагидроксипроизводное, которое тоже обладает фармакологической активностью.

Период полувыведения Нимесила составляет от 3,2 до 6 часов. Причем 50% препарата выводится из организма с мочой, а около 29% – с калом в метаболизированного виде. Лишь 1-3% нимесулида выводится в неизменном виде.

Показания

Нимесил применяют для симптоматического лечения разнообразной острой боли. Также он способствует снижению воспалительного процесса, немного обладает жаропонижающим действием.

Препарат рекомендуется использовать при:

болевом синдроме в результате разных травм (ушибах, растяжениях, переломах и др.);

различных болезнях костно-мышечной системы (остеоартрозе, бурситах, радикулите, остеохондрозе, артритах, болезни Бехтерева и др.);

болевых синдромах в результате хирургического вмешательства;

зубной, головной боли;

болезненных менструациях;

остром болевом синдроме абсолютно любой локализации;

ОРВИ, повышении температуры.

Противопоказания

Запрещено принимать Нимесил детям до 12-летнего возраста и беременным женщинам. Также препарат нельзя использовать во время кормления грудью.

Категорически нельзя принимать Нимесил при наличии в анамнезе:

любой аллергии на нимесулид или вспомогательное вещество данного препарата;

аспириновой астмы;

лихорадки, вызванной инфекциями;

нарушений свертывания крови;

рецидивов полипоза носа или пазух;

гепатотоксических реакций на действующее вещество (даже в прошлом);

язвенной болезни желудка либо 12-типерстной кишки, которые находятся в стадии обострения;

кровотечений из ЖКТ;

бронхиальной астмы;

тяжелых нарушений деятельности почек, печени, сердца.

Нимесил противопоказания имеет также после аортокоронарного шунтирования, мозговых кровоизлияний и других заболеваний, сопровождаемых кровоточивостью.

С осторожностью рекомендуется применять данное лекарство в следующих случаях, когда есть:

повышенное давление;

любые нарушения жирового обмена;

сахарный диабет;

любые нарушения мозгового кровообращения, атеросклероз;

алкогольная и/или наркотическая зависимости;

инфекции, особенно Helicobacter pylori.

Осторожно стоит использовать Нимесил курильщикам. Стоит внимательно отнестись к приему данного препарата в пожилом возрасте, долгом предшествующем лечении другими нестероидными противовоспалительными лекарствами.

Передозировка

Явные симптомы передозировки Нимесилом:

сильная сонливость;

болезненность в области над желудком;

апатия;

тошнота, рвота.

Если сразу принять меры, то перечисленные симптомы обратимы.

Порой возможно желудочное кровотечение, скачки артериального давления, угнетение дыхательной системы, кома и любые анафилактоидные реакции, а также почечная недостаточность в острой форме.

Лечение передозировки прописывается, как правило, симптоматическое.

Если передозировка случилась за последние 4 часа, то следует промыть желудок, а также применить сорбент.

Специфический антидот отсутствует.

Побочные эффекты

В процессе приема Нимесила могут возникать побочные эффекты. Чаще всего они происходят со стороны ЖКТ (например, возникновение язвы, кровотечения). В зоне повышенного риска пребывают пожилые люди.

Зафиксированы сообщения о следующих наиболее частых побочных реакциях:

тошнота и рвота (иногда кровавая);

диарея и вздутие живота;

запор, боль в животе, колит;

язвенный стоматит;

болезнь Крона.

Порой выявляются гастриты, возможно возникновение отека, сердечной недостаточности.

В самых редких случаях на коже образовывались пузыри, наблюдался синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.

Согласно клиническим исследованиям, препараты этого класса могут приводить к незначительному увеличению риска появления артериальных тромботических осложнений (инфаркта миокарда, инсульта).

Возможны расстройства со стороны лимфатической, кровеносной систем: эозинофилия, анемия, кровоизлияния, панцитопения, тромбоцитопения, дерматит, крапивница, полиформная эритема и др.

Среди нервных нарушений зафиксированы жалобы на: головокружение, сонливость, головную боль, нервозность, чувство страха, ночные кошмары, синдром Рейе.

Со стороны органов восприятия возможна нечеткость зрения.

Касательно системы кровообращения, может наблюдаться повышение артериального давления или его нестабильность, тахикардия и приливы.

Со стороны дыхательного аппарата наиболее часто встречаются: одышка, обострение имеющейся бронхиальной астмы и спазм бронхов.

Возможны такие нарушения пищеварения: диарея, запор, тошнота, метеоризм, гастрит, стоматит, язва, боли в животе, дегтеобразный стул, перфорация желудка, кровотечение.

Побочные эффекты от приема Нимесила могут задевать и желчевыводящую систему, печень. Например, может появится гепатит, холестаз, желтуха или повыситься активность ферментов печени.

Случаются нарушения и в мочевыделительной системе, а именно – разные нарушения мочеиспускания, кровь в моче, недостаточность почек, задержка мочеиспускания, интерстициальный нефрит. Также возможны: общее недомогание, гипотермия, гиперкалиемия и повышенная потливость.

Спосіб застосування та дози

Из порошка Нимесила необходимо приготовить суспензию. Для этого содержимое одного пакетика необходимо высыпать в стакан. Затем тщательно растворить в 100 мл чистой воды. Принимать препарат врачи рекомендуют после еды.

Обычно доктора назначают Нимесил по 1 пакету (2 г) дважды в день.

Период приема не должен превышать 15 дней.

Прием при беременности

Нимесил, как и все препараты класса НПВП, часто оказывает плохое воздействие на течение беременности в целом. Также он может сказаться на развитии эмбриона.

Порой прием Нимесила может быть чреватым повышением давления у ребенка в легочной артерии, нарушением работы его почек. При наличии маловодия ситуация может закончиться почечной недостаточностью.

Препарат существенно повышает риск кровотечений, снижает сократительные способности матки, влияет на возникновение отеков.

Поэтому Нимесил противопоказан для приема как во время беременности, так и кормления.

Его использование также плохо влияет на фертильность женщин, по этой причине данное лекарство рекомендуется избегать при планировании беременности.

Лекарственное взаимодействие

Сочетание Нимесила с некоторыми лекарственными веществами в итоге может обратиться ухудшением состояния пациента. Поэтому лучше не принимать Нимесил вместе с:

глюкокортикоидами, иначе можно спровоцировать язвенные поражения в ЖКТ;

антитромбоцитарными веществами и компонентами, блокирующими серотониновые рецепторы, т.к. такое сочетание способствует увеличению риска кровоточивости, воспаления в ЖКТ;

другими нестероидными противовоспалительными препаратами, что чревато как отдельными кровотечениями, так и поражениями системы кроветворения в целом;

циклоспоринами, что может обернуться развитием нефротоксичности.

Условия и сроки хранения

Нимесил хранится при комнатной температуре (максимум до 25°C) в сухом месте.

Его срок годности составляет 2 года.

Уже разведенную суспензию хранить нельзя.

Цена

Цена одного саше примерно составляет 10 гривен, а упаковка из 30 саше – 260 гривен.