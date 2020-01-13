Что такое нистагм: причины, симптомы и лечение дрожи зрачков
Нистагм – непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты. Он может быть врожденным и приобретенным. Это состояние может быть симптомом многих заболеваний.
Нистагм обычно возникает в двух глазах одновременно, реже – только в одном, рассказала офтальмолог Ирина Яблонская.
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Причины нистагма
- Врожденная или приобретенная слабость зрения;
- Поражение головного мозга;
- Отравление лекарственными препаратами или наркотическими веществами.
Часто нистагм сочетается с низкой остротой зрения и вынужденным положением головы. Причиной низкой остроты зрения является рефракционная патология и патологические изменения сетчатки, такие как частичная атрофия зрительного нерва. Нарушение зрения, особенно астигматизм, чаще встречается у пациентов с нистагмом, чем у здоровых людей.
Нистагм может быть симптомом серьезных заболеваний \ unsplash.com
Симптомы нистагма
Спонтанный нистагм может носить только периодический характер и выраженных симптомов не имеет. Более того, многие люди просто не чувствуют в себе такого нарушения.
- ощущение, что предметы движутся постоянно;
- тошнота, которая является следствием головокружения;
- нарушение координации движений и изменение походки;
- ухудшение мышечного тонуса
- снижение слуха и ухудшение качества зрения;
- косоглазие;
- ощущение двоение в глазах.
Лечение нистагма
- Зависит от его причины;
- Коррекция очками;
- Консервативная терапия;
- Хирургическое лечение (направлено на уменьшение амплитуды колебания).
К сожалению врожденный нистагм чаще всего полностью вылечить не удается.
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