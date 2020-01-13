Что такое нистагм: причины, симптомы и лечение дрожи зрачков

Нистагм – непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты. Он может быть врожденным и приобретенным. Это состояние может быть симптомом многих заболеваний.

Нистагм обычно возникает в двух глазах одновременно, реже – только в одном, рассказала офтальмолог Ирина Яблонская.

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Причины нистагма

Врожденная или приобретенная слабость зрения;

Поражение головного мозга;

Отравление лекарственными препаратами или наркотическими веществами.

Часто нистагм сочетается с низкой остротой зрения и вынужденным положением головы. Причиной низкой остроты зрения является рефракционная патология и патологические изменения сетчатки, такие как частичная атрофия зрительного нерва. Нарушение зрения, особенно астигматизм, чаще встречается у пациентов с нистагмом, чем у здоровых людей.



Нистагм может быть симптомом серьезных заболеваний \ unsplash.com

Симптомы нистагма

Спонтанный нистагм может носить только периодический характер и выраженных симптомов не имеет. Более того, многие люди просто не чувствуют в себе такого нарушения.

ощущение, что предметы движутся постоянно;

тошнота, которая является следствием головокружения;

нарушение координации движений и изменение походки;

ухудшение мышечного тонуса

снижение слуха и ухудшение качества зрения;

косоглазие;

ощущение двоение в глазах.

Лечение нистагма

Зависит от его причины;

Коррекция очками;

Консервативная терапия;

Хирургическое лечение (направлено на уменьшение амплитуды колебания).

К сожалению врожденный нистагм чаще всего полностью вылечить не удается.

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