Низкие люди имеют более высокие риски заболеть сахарным диабетом

Исследование в Европе показало, что низкие по росту люди чаще страдают от повышенного уровня жира в печени, имеют высокие показатели и других биомаркеров, что может указывать на вероятность развития сахарного диабета второго типа.

Согласно исследованиям, низкий рост связан с риском развития диабета второго типа. Причина может быть в том, что невысокие люди чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые в свою очередь, стимулируют развитие воспалений и инсулинорезистентности.

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Команда европейских ученых провела масштабное исследование, у которого цель собрать больше информации о такой связи. Материалами для работы послужили данные о почти 30 тыс. жителей возрастом от 35 до 65 лет, накопленные в период 1994 – 1998 годов.

Авторы оценили физические показатели рабочей группы как в стоячем, так и в сидячем положении, вес тела, артериальное давление.

Полученные данные свидетельствуют, что каждые дополнительные 10 см роста снижают риски развития диабета второго типа на 41% у мужчин и на 33% у женщин. Корреляция сохранилась и после учета возраста, образования, ежедневных привычек и других факторов.



Низкие люди имеют высокие риски диабета второго типа

У людей, имевших нормальный вес, связь была крепче. У них каждые 10 см роста снижали риск болезни на 86% у мужчин и на 67% у женщин. У людей с ожирением, такие цифры были ниже: 36% и 30% соответственно.

Похоже, что лишний вес нейтрализует положительный эффект высокого роста.

По словам ученых, у высоких людей снижен процент содержания жира в печени, а также здоровый кардиометаболичный профиль. Все это значительно снижает риск заболеть диабетом второго типа.

Следовательно, рост может быть индикатором для диагностики рисков диабета.

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