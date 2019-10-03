Как повысить низкое артериальное давление

Артериальное давление (АД) ниже 110 мм. рт. ст. – низкое. А человек – гипотоник. Низкое АД может быть нормой или симптомом заболеваний.

Стоит помнить, что уровень АД ниже 85 мм. рт. ст. – опасен для здоровья.

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Симптомы низкого давления

Головная боль, Головокружение; Слабость; Повышенная утомляемость; Эмоциональная нестабильность; Нарушение сна; Сердцебиение; Потемнение в глазах; Снижение умственной и физической работоспособности;

Как выявить причину низкого давления?

Анализы крови (поиск анемии и диабета), ЭКГ (аритмии), ЭХО-КГ (сердечная недостаточность, клапанные патологии), кортизол крови (надпочечники).

Проба Вальсальвы. Тест проверяет функцию вегетативной нервной системы, анализируя пульс и АД. После нескольких циклов глубокого дыхания вы делаете глубокий вдох, а затем выдыхаете воздух через губы, как будто пытаетесь надувать воздушный шар.

Низкое давление – причины возникновения анемия;

ипотиреоз;

недостаточность надпочечников;

пороки сердца;

беременность;

прием препаратов для снижения артериального давления, диуретиков, антидепрессантов, миорелаксантов

обезвоживание;

диарея;

тепловой или солнечный удар.

Тест наклона стола. Если у вас низкое артериальное давление в положении стоя или из-за нарушения подачи сигналов мозга (нейронно-опосредованная гипотензия), тест может это выявить. Во время теста вы лежите на наклонном столе, это имитирует движение из горизонтального положения в положение стоя. В это время измеряется перепад АД.



Низкое давление может быть симптомом серьезных заболеваний

АД без жалоб – вероятно вариант нормы. В других случаях, лечение зависит от первопричины. Например, когда низкое артериальное давление вызвано лекарствами, меняется схема приема.

Как повысить артериальное давление?

В зависимости от возраста, уровня здоровья и типа низкого АД можно придерживаться этих советов:

1. Используйте больше соли. Эксперты рекомендуют здоровым людям ограничивать количество соли в рационе. Однако, натрий может повысить артериальное давление, иногда для гипотоника – это хорошо. Но нужна консультация врача.

2. Пейте больше воды. Жидкости увеличивают объем крови.

3. Носите компрессионные чулки. Вследствие перераспределения жидкости повышается артериальное давление.

4. Лекарственные препараты: Флудрокортизон, Мидодрин и др. (только по назначению врача).

5. Исключите алкоголь.

6. Рациональное питание (частое, низкоуглеводное).

7. Сон под углом 45 градусов (ноги выше головы).

8. Не вставайте резко, не сидите со скрещенными ногами. Посидите несколько минут, глубоко дыша, потом вставайте.

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