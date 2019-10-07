Нобелевская премия в медицине 2019: назвали имена лауреатов
В Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по медицине и физиологии. Ими стали Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грегг Семенз.
Ученые получили награду за исследования в адаптации клеток к недостатку кислорода.
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Источник: Здоров'я 24
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