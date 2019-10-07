Нобелевская премия в медицине 2019: назвали имена лауреатов

В Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по медицине и физиологии. Ими стали Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грегг Семенз.

Ученые получили награду за исследования в адаптации клеток к недостатку кислорода. Читайте также: Ученые разрабатывают таблетки, которые заменят тренировки BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019 Новость дополняется.