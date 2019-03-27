Ночная работа повышает риск выкидыша

Работа на ночных сменах дважды или чаще в неделю повышает риск выкидыша у женщин после 8-й недели беременности.

Ученые из больниц Копенгагена проанализировали данные 22 774 женщин (большинство работала в больницах), которые были беременны в пределах 2007-2013 годов, пишет журнал Occupational & Environmental Medicine.

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Выкидыш произошел у 1 889 женщин, то есть 8% участниц исследования. Ученые выяснили, что именно после восьмой недели беременности риск выкидыша повышается на 56% в случае, если за неделю до этого женщина выходила на работу в ночную смену, как минимум, дважды.

Также риск повышался с увеличением количества ночных смен. Наиболее четко связь увеличения количества изменений и риска выкидыша наблюдались у женщин в возрасте 26-30 лет.

Ученые отметили, что проанализировали только данные о выкидышах, зафиксированных в больницах. Также не учитывали положения женщин во время ночных смен: стоячее или сидячее, что, по некоторым исследованиям, также может увеличивать риск выкидыша.

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