Ночники увеличивают риски сердечно-сосудистых заболеваний

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Риски сердечно-сосудистых заболеваний
Риски сердечно-сосудистых заболеваний / https://thegadgetflow.com

Японские ученые выяснили, что любой лишний свет во время сна повышает риски инсульта. Это касается не только ночников, но и телевизора или уличных фонарей и Луны,которые светят в окно.

Также исследование доказало, что лишний свет во время сна вызывает хронический атеросклероз. Это болезнь, которая провоцирует образование атеросклеротических бляшек на стенках артерий, сообщает Naked Science.

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Как проводилось исследование

За 989 лицами в возрасте от 71 до 77 лет исследователи наблюдали в течение трех лет.

Каждую неделю в течение двух ночей ученые включали лампу над головами спящих людей. Ночники размещались на высоте 60 сантиметров от пола и были направлены к потолку.


Как свет влияет на человека во время сна

Исследователи обнаружили четкую связь между интенсивностью ночного освещения в спальне и прогрессированием атеросклероза. Предварительно они отвергли любые факторы риска, такие как: возраст, ожирение, курение, гипертонию и диабет.

Ученые объясняют такое негативное влияние тем, что прохождение света через закрытые веки снижает выработку мелатонина, который в таких условиях не может снижать кровяное давление, снимать воспаление и контролировать циркадные ритмы.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь исследования Сердечно-сосудистые заболевания
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