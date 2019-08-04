Ночные смены и питание: как не набрать лишние килограммы

Самый коварный враг всех худеющих – "ночной жор". А если еще и люди работают в ночную смену, то есть хочется особенно сильно.

Независимо от того, в какое время суток вы не спите, а когда ложитесь спать, правила работы всех органов и систем остаются теми же: днем – интенсивная работа, ночью – восстановление, уверяет диетолог Наталья Самойленко.

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Для тех, кто работает в ночные смены, актуально правило экватора.

Наталья Самойленко “Экватор делит день на две части и распределяет приемы пищи. Количество приемов пищи до экватора должно быть больше, чем после. Экватор всегда будет в 15:00, независимо от вашего распорядка дня и времени пробуждения, даже если вы работаете ночью”.

15:00 для тех, кто работает в ночные смены, – тот рубеж, после которого не нужно есть углеводы, а именно:

фрукты, ягоды, сухофрукты;

шоколад, десерты и все сладкое;

мед, сахар, джем, варенье;

любые каши, рис и макаронные изделия, даже из твердых сортов пшеницы;

изделия из муки, хлеб, лаваш, "хлебцы"

Красных сортов мяса, субпродуктов, колбасу тоже желательно избегать. Молоко, сырники и запеканки сильно повышают уровень инсулина в крови, поэтому после экватора мы тоже от них отказываемся.

Ужинать нужно не позднее 20:00. Сам прием пищи должен состоять из:

1) Термообработанных овощей, желательно зеленого цвета. Не подходят: свекла, картофель, батат, морковь и тыква, потому что они содержат крахмал.

2) Жиров: авокадо, оливки, орехи (кроме арахиса и кешью), тыквенные семечки, семена кунжута и льна.

3) Легких белков: яйцо или рыба.

Если вы к тому же хотите похудеть, не исключайте кисломолочные и молочные продукты.

После 20:00 можно есть только овощи, авокадо, орехи и семена.

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