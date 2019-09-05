Ноотропы: почему лекарства для улучшения работы мозга – фуфломицин

Сейчас в аптеке есть множество ноотропов – лекарства, которые якобы улучшают работу мозга. Но на самом деле исследования показывают, что они совсем неэффективны, и это бессмысленное расходование денег.

Изначально, идея этих препаратов была хорошей – создать лекарства, которые будут улучшать работу поврежденного мозга (например, после инсульта) и помогать здоровому мозгу, повышая когнитивные (то есть мыслительные) способности человека, рассказал терапевт и диетолог Филипп Кузьменко.

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Поскольку инсультами и проблемами с мозгом люди страдают давно, то идея создать мегапрепарат от данных недугов не нова – основная масса была разработана в период с 1950 по 1980 годы.

На бумаге все было хорошо, но что-то пошло не так, и люди с постели не поднимались да и умственные способности не улучшались. Впоследствии, после проведения клинических исследований, стало ясно, что ноотропы не в состоянии улучшить работу поврежденного мозга и хоть как-то повысить интеллект человека.

Но из-за безграмотности людей, которые не знают, почему тезис "а мне помогает" нельзя использовать, как основное основание для выводов – они популярны и сейчас.



Ноотропы не помогают работе мозга

Это как с простудой: мы от нее идем на поправку без какого-либо внешнего воздействия, а просто благодаря иммунитету. Но если в период болезни принять какую-то таблетку, мозг сразу нарисует причинно-следственная связь между этими двумя событиями, и вы будете считать, что выздоровели благодаря таблетке. Несмотря на то, что много раз до этого уже болели и выздоравливали без лекарств.

Проснулся человек утром выспанным и бодрым, но параллельно с этим по совету коллеги с работы, которая рекомендовала таблетки для мозга, он выпил какой-то ноотроп – все, ловушка закрылась. Такой человек теперь будет уверен, что его бодрость и острота мышления связаны с таблеткой. Хотя до этого он много раз просыпался бодрым и мыслил ясно без каких-либо таблеток.

Самые популярные ноотропы: Глицин, Адаптол, Бифрен, Пирацитам, Пантогам, Фенибут.

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