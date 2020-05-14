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Новая стратегия лечения коронавируса: как остановить воспаление в организме

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Как лечить коронавирус: новая возможная стратегия
Как лечить коронавирус: новая возможная стратегия / EPA

Исследователи нашли новые инструменты для противодействия распространению воспаления вследствие заражения коронавирусной инфекцией. Ими могут быть липидные медиаторы.

Сейчас большинство терапевтических стратегий COVID-19 работают на блокирование цитокинового шторма – чрезмерной воспалительной реакции, которая провоцирует значительное повреждение органов и является главной причиной летальности от коронавирусной болезни. Выводы работы исследователей опубликованы на сайте Миннесотского университета.

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Что предусматривает новая стратегия лечения

Новая концепция лечения заключается в использовании липидных медиаторов, которые синтезируются из омега-3 жирных кислот.

Вместо блокировки воспалительных цитокинов можно минимизировать воспаление, которое вызывает вирус активируя естественную функцию организма,
– объяснили авторы исследования.


Ученые работают над новыми стратегиями лечения коронавируса / Фото EPA

 
Липиди – что это?
Липиды – многочисленная группа различных по химическому составу, структуре и функциям веществ, имеющихся в составе всех живых организмов.

Повышение уровня липидов может остановить воспаление при коронавирусе

Некоторые липидные медиаторы, в частности резолвин, липоксин и протектин, могут стать эффективными стоп-сигналами для предотвращения воспаления и, по мнению ученых, повышение уровня этих медиаторов может останавливать опасное для жизни воспаление при COVID-19.

Вероятно, такая терапия может снизить риски серьезного повреждения органов из-за чрезмерного воспаления, а также улучшить общее состояние и течение болезни у пациентов.

Важно, что липидные медиаторы сейчас изучаются в рамках клинических исследований для других воспалительных заболеваний, поэтому работы могут быстро адаптировать в лечении COVID-19.

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Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: исследования Медицина Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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