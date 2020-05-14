Новая стратегия лечения коронавируса: как остановить воспаление в организме
Исследователи нашли новые инструменты для противодействия распространению воспаления вследствие заражения коронавирусной инфекцией. Ими могут быть липидные медиаторы.
Сейчас большинство терапевтических стратегий COVID-19 работают на блокирование цитокинового шторма – чрезмерной воспалительной реакции, которая провоцирует значительное повреждение органов и является главной причиной летальности от коронавирусной болезни. Выводы работы исследователей опубликованы на сайте Миннесотского университета.
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Что предусматривает новая стратегия лечения
Новая концепция лечения заключается в использовании липидных медиаторов, которые синтезируются из омега-3 жирных кислот.
Вместо блокировки воспалительных цитокинов можно минимизировать воспаление, которое вызывает вирус активируя естественную функцию организма,
– объяснили авторы исследования.
Ученые работают над новыми стратегиями лечения коронавируса / Фото EPA
Повышение уровня липидов может остановить воспаление при коронавирусе
Некоторые липидные медиаторы, в частности резолвин, липоксин и протектин, могут стать эффективными стоп-сигналами для предотвращения воспаления и, по мнению ученых, повышение уровня этих медиаторов может останавливать опасное для жизни воспаление при COVID-19.
Вероятно, такая терапия может снизить риски серьезного повреждения органов из-за чрезмерного воспаления, а также улучшить общее состояние и течение болезни у пациентов.
Важно, что липидные медиаторы сейчас изучаются в рамках клинических исследований для других воспалительных заболеваний, поэтому работы могут быстро адаптировать в лечении COVID-19.
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