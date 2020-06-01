Ученые спрогнозировали новую пандемию, которая может иметь значительно худшие последствия, чем COVID-19. Новым вероятным источником вспышки болезни могут стать птицефабрики.

Предупредил о потенциальной опасности птицеферм британский исследователь Майкл Грегор. По его словам, из-за плохих санитарных условий птицефабрик могут возникнуть и распространиться серьезные инфекции, которые приведут к гибели половины человеческого населения, пишет Daily Mail.

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Ученый считает пандемию COVID-19 "легкой репетицией". Так как это ничто, если сравнивать с потенциальной опасностью, которая исходит от бройлеров.

Настоящее шоу, чума, от которой половина из нас вполне может погибнуть, еще не наступили,

– пишет исследователь.

Именно животные являются источником многих инфекций. Поэтому "зоонозы" – научный термин для инфекций, которые передаются от животных людям, является действительно опасным явлением.



Птицефермы являются потенциальным источником опасных инфекций / Фото Bigmirnet

Как действуют зоонозы

Такие инфекции переходят от животных к людям и уничтожают нашу иммунную систему. Заражение подобными инфекциями может иметь фатальные последствия. Эти вирусы, как правило, доброкачественные у хозяина, но мутируют, адаптируются к другому виду и становятся смертельными.

В частности туберкулез передался от коз, корь – от коз и овец, оспа – от верблюдов, проказа – от водяных буйволов, коклюш – от свиней, а брюшной тиф – от кур.

Ученый советует изменить подход людей к выращиванию мяса

Чтобы избежать пандемии птичьего гриппа, Грегор советует изменить условия их выращивания. Также ученый советует не кормить кур противовирусными препаратами, из-за которых мутируют устойчивые к ним штаммы.

Он утверждает, пока на свете есть птицы, будут и пандемии.