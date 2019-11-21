Новая методика защитит сосуды пациентов с диабетом

Корейские исследователи разработали новую методику, которая естественно очищает клетки от "мусора". Ее уже опробовали на грызунах, на очереди экспериментальное лечение людей.

Science Daily рассказывает о работе исследователей из Университета Енсе, которая базируется на методе аутофагии, предотвращающем сосудистую дисфункцию.

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Пациенты, имеющие сахарный диабет, часто страдают от повреждений сосудов. А это в свою очередь приводит к опасным последствиям для всего организма.

В частности, повреждение капилляров вызывает слепоту, хроническую болезнь почек или гангрену.

Именно поэтому ученые задались целью найти способ, который поможет сохранить здоровье сосудов. Таким методом и оказалась аутофагия.

Аутофагия – что это? Это способ очищения поврежденных клеток организма для регенерации новых, здоровых клеток.

Такой естественный процесс очищает клетки от ненужных компонентов.



Методика аутофагии

Суть эксперимента

Эксперимент заключался в том, что грызунам ученые ввели препарат стимулирующий аутофагию.

Анализ диаметра после таких манипуляций подтвердил, что методика действительно улучшает состояние сосудов.

Исследователи надеются, что смогут адаптировать результаты исследования и для лечения людей, страдающих сахарным диабетом.