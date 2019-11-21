Новая методика защитит сосуды пациентов с диабетом
Корейские исследователи разработали новую методику, которая естественно очищает клетки от "мусора". Ее уже опробовали на грызунах, на очереди экспериментальное лечение людей.
Science Daily рассказывает о работе исследователей из Университета Енсе, которая базируется на методе аутофагии, предотвращающем сосудистую дисфункцию.
Читайте также: Какой фактор увеличивает риск диабета в семь раз
Пациенты, имеющие сахарный диабет, часто страдают от повреждений сосудов. А это в свою очередь приводит к опасным последствиям для всего организма.
В частности, повреждение капилляров вызывает слепоту, хроническую болезнь почек или гангрену.
Именно поэтому ученые задались целью найти способ, который поможет сохранить здоровье сосудов. Таким методом и оказалась аутофагия.
Такой естественный процесс очищает клетки от ненужных компонентов.
Методика аутофагии
Суть эксперимента
Эксперимент заключался в том, что грызунам ученые ввели препарат стимулирующий аутофагию.
Анализ диаметра после таких манипуляций подтвердил, что методика действительно улучшает состояние сосудов.
Исследователи надеются, что смогут адаптировать результаты исследования и для лечения людей, страдающих сахарным диабетом.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.