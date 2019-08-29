Новая опасность: иглы для татуировок оставляют не только краску

Татуировки могут сопровождаться побочными реакциями – аллергией, гиперчувствительностью, и тому подобное. Эксперты ранее считали, что причиной этому являются чернила, которые вводятся под кожу.

Группа специалистов из Германии и Франции с помощью электронного синхротрона ESRF провела исследование, пишет Spinger Link.

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Два года назад ученые показали, что краска и металлические примеси в ее составе попадают в лимфатические узлы во время нанесения на тело татуировки.

Но исследователи никак не могли понять, как в лимфоузлы транспортируются железо, хром и никель, которые не входили в состав изученных чернил.

Тогда они решили проверить иголки для тату-машинок. Они на 6-8% состоят из никеля и на 15-20% – из хрома.

Эксперты обнаружили, что, когда в чернилах содержится диоксид титана (белый пигмент, который присутствует в ярких цветах чернил, например, зеленых, синих и красных), он изнашивает иглу. Это обусловлено его высокой плотностью и абразивными свойствами.

По словам специалистов, они изучили иглу до и после процедуры нанесения татуировки с помощью электронной микроскопии, которая просканировала ее. Анализ показал, что игла действительно стирается в результате такого механического шлифования.

Даже чистые иглы для тату-машинок могут оставлять в организме металлические частицы.

Такие микроскопические частицы размером от 50 нанометров до двух микрометров представляют опасность для организма. Частицы могут проникать непосредственно в клетки, приводить к повышенному выделению токсичных элементов и вызвать аллергию.

Вывод: во время нанесения тату вместе с чернилами попадают частицы никеля и хрома, которые могут привести к побочным реакциям.

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