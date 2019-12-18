Новая простая методика поможет выявить рак носоглотки на ранней стадии

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Выявление рака носоглотки на ранней стадии / keywordbasket

Обычно рак носоглотки выявляют на поздней стадии, но вылечиться тогда крайне трудно. Новая методика позволяет выявить заболевание раньше, благодаря чему шансы на успешное лечение увеличиваются.

Новую методику разработала международная команда исследователей из Университета Дьюка, Калифорнийского университета и университета бирмингема, сообщает Science Daily.

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Основой диагностики является анализ слюны на наличие вируса папилломы человека 16 типа (HPV-16), ведь именно этот штамм связан с развитием рака носоглотки.

Діагностика раку носоглотки за допомогою слини
Рак носоглотки можно определить на ранней стадии с помощью анализа слюны / cadenaser.com

Используя специальный чип, специалисты обнаруживают вирусные частицы в слюнных экзосомах и концентрируют образцы слюны с высоким ее содержанием. Ведь считается, что эти крошечные пузырьки являются важными для межклеточной коммуникации, и их концентрация значительно возрастает при некоторых онкозаболеваний.

Новая методика может использоваться не только для диагностики, но и для слежения за течением болезни и эффективностью лечения.

Исследователи уже использовали методику на 10 пациентах, и точность диагностики составила 80%. Такой анализ не дорогой и занимает всего 5 минут, поэтому ученые надеются, что он найдет свое место в клинической диагностике.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Онкозаболевания Разработки
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