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Новая терапия рака подтвердила свою эффективность

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Клинические исследования доказали длительный эффект от CRISPR-терапии у онкопациентов. Это открывает новые возможности для безопасного лечения не только рака, но и других тяжелых заболеваний, часто неизлечимых.

Ученые из Пенсильванского университета опубликовали выводы исследования, которое подтверждает эффективность метода CRISPR в лечении рака.

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Суть метода

Еще в 2019 году ученые из Пенсильванского университета анонсировали старт первых клинических исследований среди пациентов с раком, которым должны были с помощью генного изменения CRISPR модифицировать иммунные клетки. Эти клетки предварительно извлекали и редактировали, а затем возвращали обратно в организм в надежде на эффективную атаку на раковые клетки.

Через несколько месяцев ученые подтвердили, что метод безопасен для человека, а отредактированные иммунные клетки были функциональными.

Теперь ученые опубликовали выводы наблюдений.

Иммунные клетки оставались функциональными в организме и успешно атаковали злокачественные в течении девяти месяцев,
– говорится в выводах.

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По результатам наблюдения ученые сделали два важных вывода:

  • Во-первых, исследователи доказали, что сразу несколько изменений в геноме являются безопасными для организма. Ученые использовали четыре модификации иммунных клеток для лечения.
  • Во-вторых, клетки демонстрировали устойчивую функциональность и способность убивать раковые клетки в течение всего периода наблюдения.

Это первое подтверждение способности метода генного изменения CRISPR / Cas9 нацеливаться сразу на несколько генов у людей, что доказывает потенциал для многих тяжелых заболеваний, которые на данный момент неизлечимы,
– резюмировал автор исследования Карл Джун.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье исследования Медицина Онкозаболевания
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