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Новая Зеландия "выиграла борьбу с коронавирусом": им удалось остановить распространение болезни

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Нова Зеландія перемогла коронавірус
Нова Зеландія перемогла коронавірус / unsplash.com

В Новой Зеландии заявили, что остановили распространение коронавируса. Так, за минувшие сутки зафиксировали всего один случай заражения COVID-19. В стране в ближайшее время снимут жесткие карантинные ограничения.

О приостановлении распространения COVID-19 сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, пишет The Guardian.

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Так, со вторника, 28 апреля, в стране откроют школы для детей до десяти лет, которые не могут учиться дома или их родителям нужно на работу, и определенный бизнес, который сможет соблюдать меры безопасности.

При этом премьер отметила, что все еще будут действовать ограничения на социальное дистанцирование.

В Новой Зеландии нет распространенной передачи инфекции среди населения. Мы выиграли эту битву. Но мы должны быть бдительными, если хотим это удержать,
– сказала она.

Гендиректор здравоохранения Новой Зеландии заявил, что прекращение распространения вируса не означает, что больше не будет новых случаев инфицирования, но теперь в стране "знают, откуда они будут браться".

Мы открываем экономику, но не открываем социальную жизнь людей,
– сообщил Ардерн.

В целом в Новой Зеландии обнаружили 1 469 случаев инфицирования, из них 1 180 человек выздоровели и 19 больных умерли.


Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Новая Зеландия Коронавирус COVID-19
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