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Новое устройство бьет мужчину током, чтобы помешать преждевременной эякуляции

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Устройство против преждевременной эякуляции / Engadget

По мнению разработчиков, новое устройство сможет спасти половую жизнь многих мужчин, ведь оно сможет предотвратить преждевременную эякуляцию.

Устройство разработал бывший уролог Джефф Беннетт, основатель стартапа Morari Medical, сообщает Engadget.

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Новая технология – это пластырь, который выпускает электрические импульсы, если нужно отсрочить эякуляцию. Внутри пластыря разместили аккумулятор, электроды и блютуз-адаптер. Благодаря блютуз-адаптеру устройство соединяется со смартфоном – таким образом пользователь может управлять устройством, когда ему нужно.

Передчасна еякуляція
Пластырь, который бьет мужчину током / фото: Engadget

Принцип работы "антиэякуляционного" гаджета прост – пластырь крепится на пах, где при необходимости небольшие электрические импульсы "путают" на некоторое время работу нервов, благодаря чему откладывают оргазм. По сути, это небольшая беспроводная трансдермальная электрическая нейромодуляция TENS.

По словам разработчика, предыдущие тестирования устройства оказались успешным. Также Беннетт заявил, что якобы сам несколько раз уже убедился в эффективности устройства.

Передчасна еякуляція
Разработчик устройства Джефф Беннетт / фото: Engadget

Пока что гаджет в процессе разработки, поэтому выпуск на рынок запланирован на 2021 год. Разработчики уверяют, что будут до этого времени улучшать и тестировать устройство.

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Теги: Гаджеты Техно Здоровая жизнь Здоровье Стартап Секс
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