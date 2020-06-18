Новое продолжение карантина: является ли вспышка COVID-19 в Украине второй волной
Из-за неутешительной статистики заболеваемости коронавирусом правительство приняло решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля. Является ли вспышка коронавируса второй волной и вернут ли в Украину жесткий карантин – узнавали журналисты 24 канала.
Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала
Вакцинация
По словам эпидемиологов, страна не может постоянно жить в условиях жесткого карантина. Обезопасить население может только вакцинация.
И такая вакцина потенциально скоро может появиться в Украине, уверяют в Минздраве. Уже ведут переговоры о ее предзаказе у шведско-британской фармацевтической компании.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине: главное
- По состоянию на утро 18 июня в стране зарегистрировано 34 063 случая заражения COVID-19.
- Именно 18 июня в Украине зафиксировали абсолютный суточный антирекорд по количеству новых инфицированных – 829 случаев.
- К сожалению, с начала пандемии 966 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 23 человека – за предыдущие сутки.
- Общее число людей, которые выздоровели – 15 447.
Смотрите видео сюжета 24 канала о карантине в Украине: