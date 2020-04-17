Новое исследование доказало, что лекарства, что закупила Украина, неэффективны против COVID-19

Согласно новому исследованию французских ученых, препарат гидроксихлорохин (Плаквенил) не эффективен против коронавируса.

Результаты исследования опубликовали в авторитетном медицинском журнале BMJ.

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В Украину поступило уже несколько партий Плаквенила, от фармкомпании "Санофи", правительства Японии и Индии.

По словам инфекциониста Пола Оффита из Детской больницы в Филадельфии, препарат не просто не лечит, все даже хуже, ведь гидроксихлорохин имеет побочные эффекты – осложнения с сердцем, требующие отмены этих лекарств.

Плаквенил – что это? Это антималярийный препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы.

Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

Препарат активно продвигает Президент США Дональд Трамп. Но уже несколько исследований подтвердили его неэффективность и ужасные побочные действия.

Французское исследование Плаквенила

Во французском исследовании участвовал 181 пациент с коронавирусом, у которых уже развилась пневмония, которая требовала искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики назначили половине из них гидроксихлорохин, вторая половина препарат не получала.

В результате ученые не выявили никакого статистического отличия – ни в шансах на выживание, ни в необходимости подключения к ИВЛ.

20% от общего количества пациентов, принимавших гидроксихлорохин, требовали ИВЛ или умерли в течение семи дней после начала эксперимента.

22% тех, кто не принимал препарат требовали подключения ИВЛ или умерли за тот же срок.

Всего умерло 2,8% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, и 4,6% из тех, кто его не получал.

Эту разницу можно считать статистической погрешностью, утверждают авторы исследования. Однако в восьми пациентов возникла тахикардия, из-за которой медикам пришлось прекратить назначать гидроксихлорохин.

По мнению авторов исследования, их работа показывает, что использование гидроксихлорохина для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19 не оправдано.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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