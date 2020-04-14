Новое исследование о происхождении коронавируса
Новое исследование американских ученых подтверждает предыдущие догадки о происхождении SARS-CoV-2 от панголинов. По мнению специалистов, эти животные послужили промежуточными хозяевами на пути инфекции от летучих мышей к человеку.
Ученые из Мичиганского университета проверили эту гипотезу и объявили результаты исследования в статье для Conersation.
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Несмотря на то, что распространение конспирологических теорий о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2, ученые не сомневаются, что он самостоятельно передался человеку от животных. Вероятно, природными хозяевами инфекции были летучие мыши-подковоносы (Rhinolophus). Впрочем, маловероятно, что вирус непосредственно передался от них к человеку – для этого нужен промежуточный хозяин.
Какой именно вид послужил промежуточным звеном для SARS-CoV-2, пока неизвестно. Однако предыдущие типы коронавирусов передавались людям от летучих мышей через других млекопитающих. В случае атипичной пневмонии это были гималайские циветы (Paguma larvata), а в случае ближневосточного респираторного синдрома – одногорбые верблюды.
Основным кандидатом на роль промежуточного хозяина SARS-CoV-2 считают панголинов. Эти причудливые млекопитающие, покрытые чешуей, живут в тропиках Азии и Африки. Их применяют в китайской медицине и кулинарии. Предыдущие исследования подтвердили, что некоторые коронавирусы панголинов имеют сходство с возбудителем COVID-19.
Проанализировав образцы коронавируса из легких яванского панголины (Manis javanica), исследователи обнаружили, что его генетическая последовательность на 91% совпадает с SARS-CoV-2.
Важно, что шипованные белки коронавируса панголины и нового коронавируса различаются лишь пятью аминокислотами. Для сравнения, белок коронавируса летучей мыши, который считается источником SARS-CoV-2, отличается от последнего 19 аминокислотами.
Также, примечательно, что исследования окончательно опровергло идею о том, что промежуточными хозяевами вируса были змеи.
Авторы отмечают, что, несмотря на то, что панголины остаются главными подозреваемыми на роль промежуточных хозяев SARS-CoV-2, нельзя отвергать идею, что в распространении инфекции участвовали и некоторые другие животные.
Что бы там ни было, скорее всего, причина заражения людей новым коронавирусом – употребление в пищу мяса диких животных. Отказ от этого снизит риск подобных пандемий в будущем.
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