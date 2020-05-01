Новое исследование подтвердило эффективность скандального препарата против коронавируса

Испытания с участием более 1000 человек подтвердили, что препарат способен снизить смертность от коронавируса и ускорить выздоровление. Такие данные противоречат результатам предыдущего исследования, которое доказало неэффективность Ремдесивира.

Опубликовали новые результаты испытаний Ремдесивира, проведенные при поддержке Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. По словам руководителя института Энтони Фаучи, они "весьма обнадеживающие" и доказывают, что препарат способен блокировать инфекцию, сообщает Guardian.

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Отметим, что Ремдесивир считали одним из самых перспективных средств для лечения коронавируса. Однако первые контролируемые испытания с участием тяжелых пациентов потерпели неудачу. Исследователи заявили, что препарат не снижает смертность от COVID-19 и к тому же имеет побочные эффекты.

Но специалисты института Энтони Фаучи провели исследования больших масштабов и заявили обратное: Ремдесивир ускоряет выздоровление больных коронавирусом.

Суть исследования

В ходе эксперимента более 1 000 тяжело больных пациентов с COVID-19 в течение 10 дней получали через капельницу Ремдесивир, или плацебо. Распределение по группам было случайным.

В результате те пациенты, которым давали препарат, поправились на четыре дня быстрее – лечение длилось 11 дней вместо 15. Кроме того, выживаемость пациентов, которые получали Ремдесивир, составила 8% по сравнению с 11% в контрольной группе.

Эксперты считают такие результаты перспективными. Однако, призвали дождаться публикации развернутых результатов.

Важно! Учитывая противоположный результат предварительного исследования, необходимо больше испытаний, чтобы поставить точку в вопросе об эффективности Ремдесивира.

Что нужно знать о Ремдесивире

Ремдесивір – что известно о препарате Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарства вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Противовирусный препарат, который разработали для борьбы с лихорадкой Эбола. В случае лечения коронавирусной инфекции показал положительный результат.



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