Новое лекарство поможет полностью побороть рак

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Новое лекарство от рака
Новое лекарство от рака / pixabay.com

Британские исследователи утверждают, что уже в течение ближайших 10 лет разработают новые препараты, способные останавливать развитие даже самых стойких раковых клеток.

Британский Институт исследования рака объявил, что выделяет на изучение этого подхода более 95 миллионов долларов, пишет BBC.

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Ученые планируют открыть современный центр разработки новых лекарств в Лондоне. Глава института Пол Воркмен утверждает, что самой большой проблемой в борьбе с раком остается способность раковых клеток адаптироваться к лекарствам и выработать к ним устойчивость.

Новые препараты, которые сейчас находятся на стадии разработки, смогут сдерживать распространение рака в долгосрочной перспективе. Кроме того, от рака можно будет излечиваться гораздо чаще.

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Современные методы борьбы с онкологическими болезнями, как химиотерапия, иногда не приносят результатов, поскольку раковые клетки выживают, адаптируются, и рак в конце концов возвращается.

Британский Институт исследования рака разрабатывает радикально новый подход к лечению онкологии, пытаясь заранее предугадать, как именно будут эволюционировать раковые клетки.

Задача исследователей – не позволить раковым клеткам выработать устойчивость к лекарствам. Институт надеется привлечь к работе над проектом около 300 ученых из разных отраслей науки.

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Теги: Новости Здоровье Медицина Здоровье Лечение Онкозаболевания Великобритания
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