Новое масштабное исследование вакцины КПК демонстрирует, что она эффективна и не вызывает аутизм

Новый обзор данных о более чем 20 миллионах детей показывает, что комбинированная вакцина против, кори, паротита и краснухи является эффективной и не связана с аутизмом.

Вакцина КПК стала предметом споров, особенно после исследования 1998 года, которое связывало вакцину с аутизмом. Впоследствии оказалось, что статья была мошеннической, но она успела получить широкую огласку и породить сомнения в обществе. Обновленный обзор данных в очередной раз продемонстрировал, что вакцина КПК является эффективной и не связана с аутизмом, сообщает Cochrane Library.

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При осмотре исследователи изучили 138 исследований, содержащих данные о 23 миллионах детей. Около 63% исследований (13 миллионов детей) оценивали потенциальный вред от вакцин, а другие 37% (10 миллионов детей) эффективность вакцины.

Осмотр показал, что одна доза вакцины КПК была эффективна на 72% в предотвращении паротита, а после двух доз вероятность успеха выросла на 86%.

Для кори уровень успешности значительно выше. Обзор показал, что только одна доза вакцины предотвращает 95% случаев заболевания. В то же время две дозы вакцины увеличивают ее эффективность еще на 1%. Также во время обзора было установлено, что одна доза вакцины является эффективной для предотвращения краснухи в 89% случаев.

В то же время две дозы вакцины могут предотвратить 95% случаев заражения ветрянкой даже через 10 лет.

Побочные действия вакцины КПК

Несмотря на то, что вакцина эффективна для предотвращения вирусных заболеваний, в крайне редких случаях действительно могут возникнуть некоторые побочные эффекты, а именно: лихорадка и сыпь. Исследователи добавили, что еще реже могут возникнуть фебрильные судороги или синдром Мошковица.

Однако команда ученых утверждает, что риск возникновения таких симптомов меньше 1%. То есть он значительно ниже рисков от заболеваний, которыми может заразиться ребенок без прививки.

Что касается аутизма, то анализ данных показывает, что показатели аутизма одинаковы как и среди детей, которым сделали прививку так и среди детей, которым ее не сделали.

Исследователи также не выявили доказательств связи вакцины КПК с рядом других заболеваний, которые общественность ранее связывала с прививкой: энцефалит, диабет, воспаление кишечника и астма.

На основе этих данных ученые по-прежнему рекомендуют вакцины КПК для глобального использования.



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