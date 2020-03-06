Новое правительство будет продолжать медицинскую реформу Супрун
Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что новое правительство не будет разворачивать медицинскую реформу в Украине. Мол, она уже преодолела больше полпути, поэтому разворачивать ее совсем невыгодно.
Нужно завершать медицинскую реформу и двигаться вперед, заявил Денис Шмыгаль в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".
К слову Емец о медреформе: если пациент или врач будет против – ее не будет
Возможно, потребуются коррективы. У действующего министра здравоохранения есть видение, что надо делать, есть понимание. Он практикующий врач, он понимает, что два ключевых столпа этой реформы – это пациент и медик,
– отметил премьер.
По его словам, удовольствие и преимущества от этой реформы должны почувствовать именно пациент и медик. Именно это и будет ключевым показателем эффективности реформы.
"Поэтому сегодня мы движемся вперед, мы реформу не останавливаем, а продолжаем ее. Но мы ставим во главе этой реформы пациента и медика", – заявил Денис Шмыгаль.
Медицинская реформа в Украине: коротко
Медицинскую реформу в Украине начала еще Ульяна Супрун, которая работала в правительстве Владимира Гройсмана, но так и не стала министром здравоохранения, продвигая реформу на посту исполняющей обязанности.
Ключевой целью является изменение подхода к национальной медицине – деньги должны направляться не на сеть больниц, а на финансировния потребностей пациентов. В целом реформа включает два этапа:
- изменение в первичном звене медицины, внедрение принципа "деньги ходят за пациентом";
- изменение принципов финансирования вторичного и третичного звена медучреждений, включающее переход на закупку услуг государством у соответствующих заведений.