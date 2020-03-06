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Новое правительство будет продолжать медицинскую реформу Супрун

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Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что новое правительство не будет разворачивать медицинскую реформу в Украине. Мол, она уже преодолела больше полпути, поэтому разворачивать ее совсем невыгодно.

Нужно завершать медицинскую реформу и двигаться вперед, заявил Денис Шмыгаль в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

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Возможно, потребуются коррективы. У действующего министра здравоохранения есть видение, что надо делать, есть понимание. Он практикующий врач, он понимает, что два ключевых столпа этой реформы – это пациент и медик,
– отметил премьер.

По его словам, удовольствие и преимущества от этой реформы должны почувствовать именно пациент и медик. Именно это и будет ключевым показателем эффективности реформы.

"Поэтому сегодня мы движемся вперед, мы реформу не останавливаем, а продолжаем ее. Но мы ставим во главе этой реформы пациента и медика", – заявил Денис Шмыгаль.

Медицинская реформа в Украине: коротко

Медицинскую реформу в Украине начала еще Ульяна Супрун, которая работала в правительстве Владимира Гройсмана, но так и не стала министром здравоохранения, продвигая реформу на посту исполняющей обязанности.

Ключевой целью является изменение подхода к национальной медицине – деньги должны направляться не на сеть больниц, а на финансировния потребностей пациентов. В целом реформа включает два этапа:

  • изменение в первичном звене медицины, внедрение принципа "деньги ходят за пациентом";
  • изменение принципов финансирования вторичного и третичного звена медучреждений, включающее переход на закупку услуг государством у соответствующих заведений.
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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Реформы Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Новости Здоровье Медицинская реформа Медицина Здоровье
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