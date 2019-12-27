Новое устройство с легкостью может восстановить грудь после операции

Предложили новую альтернативу для реконструкции природного соска. Это поможет людям, которые выполнили мастэктомию груди.

Новое устройство под названием Nipple By Number позволяет пластическим хирургам выполнять трехмерные татуировки на сосках, сообщает Plastic and Reconstructive Surgery.

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Nipple by Number – это простое трафаретное устройство, которое позволяет выполнять реалистичную 3D-татуировку сосков-ареол для полной реконструкции молочной железы. Это делает процедуру более безопасной, надежной и доступной,

– рассказывает доктор медицинских наук Соломон Азуз.

В большинстве случаев мастэктомия приводит к потери соска и окружающей ткани. Восстановление груди практикуется, но варианты хирургической реконструкции весьма ограничены.



Как выглядит реконструкция соска благодаря устройству Nipple By Number / journals.lww.com

Трехмерная татуировка стала новым подходом к созданию природного соска и ареолы еще несколько лет назад. Но для большинства пациентов крайне трудно получить доступ к этой процедуре из-за нехватки специалистов и высокой стоимости.

Устройство Nipple By Number разработали для того, чтобы предоставить пластическим хирургам возможность выполнять 3D-татуировки на сосках самостоятельно.

Новое устройство создано благодаря 3D-печати, и состоит из съемных слоев трафарета с настроенным отверстиями, которые обеспечивают точное нанесение татуировок.

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