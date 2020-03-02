Новое устройство прогнозирует инфаркт за 10 дней

Устройства для мониторинга работы сердца часто используют для диагностики или лечения сердечно-сосудистых заболеваний, но до сих пор они представляли собой датчики, которые вживляли в организм, или которые не были удобными в использовании, потому что причиняли много дискомфорта пациентам.

Американские ученые изобрели практичную альтернативу — датчик, который можно просто прикрепить к телу.

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Регулировать работу датчика можно алгоритмом искусственного интеллекта. Устройство предусматривает риск госпитализации и потенциальные заболевания сердца.

Как проходил эксперимент

Пациенты после сердечного приступа носили датчик на груди в течение месяца. Устройство непрерывно снимало показания ЭЭГ и при обнаружении каких-либо отклонений подавало сигнал тревоги.

Что такое ЭЭГЭлектроэнцефалография – диагностический метод, который исследует электрическую активность клеток головного мозга.

Устройство удобно в пользовании – крепится на грудь / фото: inverse.com

Успешность устройства

Исследователи отметили, что датчик с 80% точностью прогнозирует повторную госпитализацию за десять дней до того, как она состоится.

Ученые планируют провести более масштабные испытания на людях разного пола и возраста, прежде чем представить устройство на рынке.

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Главное об инфаркте

Инфаркт считают неотложным состоянием, поэтому при первых же симптомах следует вызвать скорую медицинскую помощь.

Инфаркт – что это? Инфаркт – это патологическое состояние, которое характеризуется отмиранием клеток, возникающим вследствие нарушения кровообращения.

Основной признак инфаркта – боль в груди. Впрочем, не каждая боль в груди является признаком, а в некоторых случаях она не проявляется сразу с приступом.

Кроме боли, больной чувствует дискомфорт за грудиной, не связанный с дыханием или изменением положения тела. Она может отдавать в левую половину грудной клетки, левую лопатку или руку. Часто болевые ощущения распространяются на шею, зубы, челюсти.

Неравномерное сердцебиение: частый и неравномерный пульс или наоборот очень редкий.

Одышка, ощущение нехватки воздуха, дыхание может становиться прерывистым.

Слабость – человеку внезапно не хватает сил на простые физические действия. Слабость может сочетаться с ощущением тревоги, внезапного озноба.

Тошнота. Общее состояние человека сопровождается ощущением тошноты и головокружением.

Боль длится дольше 20 минут, носит характер постоянной интенсивности.

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