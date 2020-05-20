В Новой Зеландии собака научилась делать массаж сердца: видео

Жительница Новой Зеландии Таня Батлер хотела научить на карантине свою собаку Пикси новому трюку. Через несколько занятий по 15 минут собака научилась выполнять движения, которые делают при сердечно-легочной реанимации.

Тепер, коли Таня лежить нерухомо на підлозі й не відповідає, Піксі біжить й робить удари по грудях саме в потрібному місці, пише Metro.

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Під час дресування господині довелося підкладати під блузку книги, щоб пом'якшити удар. Таня сказала, що навчила Піксі цього трюку лише для розваги, але сподівається, що вона зможе допомогти врятувати життя зараз, якщо це буде потрібно.

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Піксі знає всі базові команди, стійки та стрибки, тому новим навичкам вона навчилася без проблем.

Крім Піксі, у Тані є ще п’ять собак – ще два боксери, пітбуль, американський буль та американський стаффордширський тер’єр.



Навчати нових команд собаку було нескладно / metro.co.uk

Я просто люблю компанію собак, вони справжні і завжди змушують мене сміятися і плакати,

– сказала вона.

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