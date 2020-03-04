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Новую генную технологию CRISPR впервые использовали для лечения врожденной слепоты

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CRISPR – новая технология с широким спектром действия. Особым ее преимуществом является возможность редактирования или удаления поврежденного участка с ДНК.

CRISPR впервые использовали не только для лечения слепоты, но и на человеке. Если результаты лечения будут успешными, это откроет путь к исследованиям о терапии других неизлечимых заболеваний, сообщает Associated Press.

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Известно, что такое оперативное вмешательство провели в очном институте Кейси при Университете здоровья и науки Орегона в Портленде. Манипуляции проводились на сетчатке глаза под наркозом.

У пациента, на котором применили технологию изменения ДНК, была наследственная врожденная форма слепоты – амавроза Лебера. Болезнь вызывается мутацией гена, которая не дает организму возможность производить белок, что превращает свет в сигналы для мозга (тем самым обеспечивая зрение).

Подействовал ли этот метод станет известно примерно через месяц. Если операция окажется безопасной для человека, то специалисты проведут подобные вмешательства еще 18 пациентам.


Доктор Джейсон Коммандер показывает модель глаза / AP

К исследованию хотят присоединиться и другие медучреждения, ведь специалисты считают, что технология CRISPR – новая эра в медицине.

У нас буквально есть потенциал, чтобы принять людей, которые по сути слепые, и заставить их видеть,
– заявил Чарльз Олбрайт.

Эксперт по редактированию генов Киран Мусунуру считает, что лечение должно сработать, ведь все испытания на животных и человеческих тканях были успешными. Также он добавил, что "если что-то пойдет не так, то вероятность вреда мала".

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение Здоровье глаз ДНК
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