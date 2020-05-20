Новые случаи коронавируса в Китае отличаются от тех, которые были сначала эпидемии

Протекание коронавируса, случаи которого обнаружили в провинциях Китая Цзилинь и Хэйлунцзян, проходет иначе, чем в городе Ухань – бывшем эпицентре заболевания в Китае.

Об этом заявил член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Эту Хайбо, передает "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что инкубационный период вируса длится дольше, чем тот, который был у больных в Ухане.

Это вызывает беспокойство, потому что у них нет симптомов. Так что когда инфицированные собираются со своими семьями, они не знают о проблеме, и мы видим, как болеют семьями,

– сказал Эту Хайбо.

Эксперт отметил, что кроме инкубационного периода отличается и продолжительность болезни. По его словам, пациенты теперь болеют дольше. В то же время у пациентов редко наблюдается жар, и у них чаще поражены легкие, а не другие внутренние органы.

Хайбо подытожил, что эти наблюдения указывают на то, что вирус мутирует. Он предположил, что COVID-19 на северо-восток Китая занесен из-за рубежа, это объясняет разницу течения в разных регионах страны.

Какова ситуация в Китае с COVID-19

Ранее власти КНР заявили, что полностью побороли заболевание, но 19 мая были вынуждены ввести новые ограничения. Это произошло в северо-восточных провинциях: Цзилинь и Ляонин. В Китае считают, что причиной возгорания могут быть граждане, которые возвращаются из России.

По официальным данным, в материковом Китае за минувшие сутки было зарегистрировано пять новых случаев заболевания и 16 бессимптомных больных.

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