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Новые вспышки коронавируса будут развиваться очень быстро, – ВОЗ

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Новые вспышки коронавируса будут развиваться очень быстро, - ВОЗ - 24 Канал
В ВОЗ предупредили о новых вспышках коронавируса / Иллюстративное фото

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что новые вспышки COVID-19 будут развиваться очень быстро. Следовательно, организация призывает соблюдать социальную дистанцию, несмотря на ослабление карантина.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что повторные вспышки коронавируса будут стремительно распространяться, сообщает BBC.

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Доктор Набарро отметил, что общество должно подготовиться к повторным вспышкам коронавируса, как и к тому, что они будут быстро распространяться.

Коронавирус не прошел, и по мере роста передвижений людей мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро,
– заявил он.

Набарро подчеркнул, что несмотря на ослабление карантина COVID-19 никуда не исчез и по мере снятия карантина, люди должны соблюдать правила социальной дистанции настолько, насколько это возможно. Он добавил, что в случае возникновения симптомов важно сразу самоизолироваться.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Профилактика заболеваний Прогнозы 2020 Коронавирус COVID-19 ВОЗ Новости Здоровье Лечение Здоровье
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